Лидер группы Shortparis Николай Комягин, который скончался в возрасте 39 лет, был как «термоядерный реактор» и слово «смерть» с ним совершенно не ассоциировалось. Об этом RTVI рассказал режиссер Максим Соколов, автор спектакля по сценарию Алексея Балабанова «Мой брат умер». Музыку к постановке написал Комягин.

«Умер Николай Комягин. Коля. Ощущение, что лучших, честных, самых талантливых людей экстренно забирают с этой планеты. А мы остаемся», — поделился эмоциями Соколов.

Он также рассказал RTVI, что планировал вместе с музыкантом поставить оперу.

«Я был уверен, что мы сделаем оперу, мы так решили. Я четко себе представлял, как он прекрасно выступит, какую музыку еще напишет, как мы устанем на выпуске, как будем счастливы после премьеры», — добавил режиссер.

Постановщик подчеркнул, что показы спектакля «Мой брат умер» с участием Комягина в Театре Наций и Свердловской киностудии «были особенными: он играл на разбитом фортепиано, пел так, как только он один может».

«Есть люди, с которыми слово “смерть” никак не ассоциируется. Термоядерный реактор, бесконечная ирония, греческий экзарх, очень приземленный, близкий, родной. Как-то мы вышли из ресторана зимой, я поскользнулся и растянулся прямо на льду под ногами, это было феноменально неуклюже. Коля мгновенно решил поддержать и прилег на лед, и потащил за собой [художницу] Настю Юдину. Мы лежали на ледяной мостовой посреди огромного города и смеялись. Очень грустный день. Год. Жизнь. Я не знаю, что еще сказать. Пожалуйста, берегите себя», — сказал Соколов.

20 февраля журналистка Ксения Собчак сообщила, что Комягин скончался в возрасте 39 лет. По ее словам, исполнителю стало плохо после тренировки по боксу и «сердце не выдержало». «Горько и больно», — написала Собчак.

Николай Комягин родился в Новокузнецке. В начале 2010-х он вместе с Александром Иониным и Павлом Лесниковым переехал в Петербург, где в 2012 году вместе основали группу Shortparis. Она быстро стала заметным явлением на российской сцене, в первую очередь живых выступлений, превращавшихся в театрализованные перформансы.

Группа открывала концерты таких зарубежных звезд, как The Kooks и alt-J в Петербурге, выступала на фестивалях Tallinn Music Week и на площадке легендарного берлинского клуба Berghain. В разные годы Shortparis становились лауреатами премий «Золотая Горгулья» и Сергея Курехина. Клип на песню «Страшно» в 2019 году занял третье место в номинации Best Director премии Berlin Music Video Awards.