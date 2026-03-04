Студентам в медвузах стоит показывать фильм «Творение Господне», сообщил в беседе с RTVI хирург и трансплантолог Михаил Каабак. Главный редактор телеканала «Доктор» Эвелина Закамская назвала другие проекты — «Анатомия страсти» и «Хороший доктор».

«Фильм “Творение Господне” — про становление кардиохирургии в Америке. Это художественный фильм, который создан на основе реальных событий. Мягко говоря, талантливый», — сказал Каабак.

«Творение Господне» (Something the Lord Made, США, 2004) — телефильм HBO, основанный на реальной истории кардиохирурга Альфреда Блэйлока и его чернокожего лаборанта Вивьена Томаса, вместе разработавших технику операции по лечению синдрома синего ребенка у младенцев с врожденными пороками сердца. Фильм получил премию «Эмми» и считается одним из лучших медицинских байопиков.

Что касается российских аналогов, то с этим сложнее, признал хирург. Например, сериалы вроде «Склифа» — отечественного ответа американской «Скорой помощи» — рассчитаны на широкую аудиторию, а не на профессионалов, подчеркнул он.

«Для медиков в них полно ошибок и логических несуразиц. Они больше для людей, которые телевизор смотрят. Для бабушек и дедушек. И мне кажется, просто время еще не пришло — создать [в РФ] талантливое кино на такую тему», — говорит Каабак.

Причину этого он видит не только в уровне кинематографа, но и в специфике российской медицинской истории. Формально поводов для гордости немало: советский физиолог Сергей Брюхоненко в 1930-х разработал аппарат искусственного кровообращения, хирург Юрий Вороной тогда же в Харькове впервые в мире пересадил почку, а Кристиан Барнард — хирург, выполнивший первую в мире пересадку сердца, — приезжал учиться к одному из основоположников трансплантологии Владимиру Демихову в институт Склифосовского.

«Это все чистая правда, как отдельные факты. Но ведь ни один из этих людей не создал отрасль в медицине. Она потом была создана за рубежом, в основном — в Америке. Поэтому про что ж кино-то снимать? Про драму несостоявшегося ученого? Нелогично, согласитесь. Нет хэппи-эндов», — резюмирует хирург.

Закамская в беседе с RTVI назвала сразу два художественных проекта, которые, по ее мнению, стоит показывать студентам медвузов: «Анатомия страсти» и «Хороший доктор». Первый — один из самых долгих медицинских сериалов в истории телевидения, второй, основанный на южнокорейском сериале 2013 года, рассказывает о молодом хирурге с синдромом саванта и расстройством аутистического спектра.

По ее оценке, оба «сделаны максимально приближенно к реальным условиям»: в них есть и научные решения, и современные технологии — то, что делает просмотр полезным именно для медицинской аудитории.

Ранее 4 марта телеведущий и врач Александр Мясников в своем телеграм-канале выразил восхищение сериалом «Больница Питт». Он отметил, что был поражен медицинской точностью происходящего на экране.

«Больница Питт» (The Pitt, США, 2025 — наст. время) — сериал стримингового сервиса Max, действие которого разворачивается в приемном отделении крупной городской больницы Питтсбурга на протяжении одной 15-часовой смены. Снят в стиле реального времени, с акцентом на медицинскую достоверность. Среди консультантов — практикующие врачи скорой помощи; сериал получил высокие оценки профессионального сообщества за точность деталей.

«В сериале все настолько грамотно показано с точки зрения медицины, до мельчайших деталей, что диву даешься. Реплики врачей, перечисление терминов и диагнозов — все очень точно», — написал он.

Мясников, сам несколько лет проработавший в приемном отделении нью-йоркской больницы, подчеркнул, что сериал показывает американскую медицину такой, какая она есть: «жесткой, построенной на алгоритмах и безусловных знаниях».

Один из эпизодов — с повторными остановками сердца у марафонца после забега — он назвал образцовым учебным материалом: дифференциальный диагноз, выбор препаратов, последовательность действий — и все это уложено в три минуты экранного времени.

«Великолепное учебное пособие для студентов и молодых врачей. На лекции показывать серию и устроить разбор построчно», — заключил Мясников.