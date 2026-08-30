В ночь с 28 на 29 августа в столице Нигера Ниамее группа военных попыталась поднять мятеж — с обстрелом ключевых объектов города и попыткой захватить казарму на военно-воздушной базе 101. К утру власти отчитались о подавлении выступления, а к вечеру появились подробности о роли, которую в этом сыграли российские военные из Африканского корпуса Минобороны РФ.

Около полуночи по местному времени группа военнослужащих, «нарушивших требования воинской дисциплины», попыталась силой удержать своих сослуживцев в казарме на базе 101 в аэропорту Ниамея и открыла огонь по нескольким стратегически важным объектам столицы. Об этом на национальном телевидении сообщило министерство обороны Нигера со ссылкой на главу ведомства Салифу Моди.

По данным французского издания Jeune Afrique, атаке подверглись сразу несколько ключевых точек — президентский дворец, международный аэропорт «Диори Хамани» и здание национального телевидения. Источник издания описывает случившееся как попытку мятежа молодых офицеров, недовольных положением дел в стране.

Днем 29 августа агентство AFP со ссылкой на свой источник в сфере безопасности и африканского дипломата сообщало, что мятежники все еще удерживают две казармы, одна из которых — как раз на базе 101, и что подъезды к ней перекрыты. Однако военное ведомство Нигера настаивало: «оперативная реакция сил обороны и безопасности позволила локализовать этот акт неповиновения и постепенно восстановить контроль над объектами».

Уже к вечеру Нигерское агентство печати сообщало о нормализации обстановки в городе: движение по дороге к аэропорту восстановилось, заработали магазины, торговые центры и автозаправки.

Особую тревогу вызвал эпизод у гостиницы Bravia, где в дни мятежа проживали сотрудники российского посольства и депутаты парламента Конфедерации государств Сахеля (АГС), приехавшие в Ниамей на первую сессию этого органа, проходившую с 24 по 29 августа. Как рассказал ТАСС посол России в Нигере Виктор Воропаев, вооруженные люди попытались проникнуть на территорию отеля, но попытку отбили. Из-за мятежа было отложено и заключительное заседание сессии парламента АГС, которое планировалось на 29 августа.

По словам посла Воропаева, командование военно-воздушной базы, расположенной на территории аэропорта, обратилось к руководству Африканского корпуса Минобороны РФ с просьбой оказать содействие в нейтрализации мятежников.

Позже, уже 29 августа вечером, стало известно, что нигерская сторона поблагодарила российских военных за помощь.

«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Нигера, начальник штаба сухопутных войск и командир военно-воздушной базы 101, дислоцированной на территории аэропорта, посетили место базирования Африканского корпуса Минобороны России и выразили признательность его военнослужащим за содействие в подавлении мятежа», — отметил Воропаев.

Это не первый подобный эпизод, когда силы корпуса задействовали в Нигере. В ночь на 29 января 2026 года военнослужащие Африканского корпуса вместе с армией Нигера отбили атаку боевиков на международный аэропорт Ниамея — тогда, по сообщениям, было убито около 20 нападавших, а действия российских военных отметили лично президент Абдурахман Тчиани и глава минобороны страны.

Нигер живет в режиме военного правления с июля 2023 года, когда группа офицеров отстранила от власти избранного президента Мохамеда Базума. С тех пор страна вместе с Мали и Буркина-Фасо входит в Конфедерацию государств Сахеля — блок, дистанцировавшийся от Франции и выстраивающий военное и политическое сотрудничество с Россией. Африканский корпус Минобороны РФ в Нигере обеспечивает защиту от попыток вооруженного реванша — как со стороны джихадистских группировок, так и, как показали события 29 августа, со стороны недовольных офицеров внутри собственной армии.

Минобороны Нигера утверждает, что сейчас полностью восстановлен контроль над ситуацией, тогда как источники AFP днем 29 августа сообщали, что мятежники продолжат удерживать ряд объектов. Численность и требования восставших неизвестна.