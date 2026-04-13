Идея многократно повысить штрафы для электросамокатчиков-лихачей не решит проблему, потому что сначала нужно добиться того, чтобы нарушителей начали массово привлекать к ответственности. Об этом RTVI заявил автоюрист Лев Воропаев.

Так он отреагировал на предложение автоэксперта Дмитрия Попова. В разговоре с «Абзацем» тот предложил повысить штраф для водителей электросамокатов до 5 тыс. рублей (сейчас от 500 до 1,5 тыс. рублей — прим. RTVI). По его мнению, кикшеринговые компании сами быстро начнут штрафовать арендаторов внутри своих сервисов. Попов также указал, что в России уже существуют камеры, способные фиксировать превышение скорости на средствах индивидуальной мобильности, езду без спешивания с самоката и парные поездки.

Воропаев назвал эту идею «спорной».

«У нас в основном только в Москве активно работают камеры автоматической фотовидеофиксации, с помощью которых водителей электросамокатов привлекают к административной ответственности. Поэтому упор надо сделать именно на этом — чтобы водителей активно привлекали за нарушение ПДД. А размер штрафа стоит сейчас на 25-м месте с точки зрения проблематики, которую вызывают водители электросамокатов. Сам по себе факт повышения штрафов проблему не решит, пока не будет решен вопрос о массовом привлечении таких водителей к ответственности», — подчеркнул он.

Собеседник RTVI усомнился и в том, что кикшеринговые компании начнут массово выявлять нарушителей и автоматически их штрафовать, как это делает каршеринг.

«У нас все-таки автомобили ездят по дорогам, где огромное количество камер автоматической фотовидеофиксации. С точки зрения привлечения владельцев электросамокатов такой массовости нет. Поэтому добиться того, что кикшеринги сами будут выявлять и привлекать, пока не будут массово привлекать водителей непосредственно на дорогах с помощью камер, — это вряд ли возможно», — отметил юрист.

В 2026 году водителей электросамокатов за превышение скорости или езду вдвоем могут оштрафовать на 800 рублей. В случае создания помех движению или выезда на проезжую часть — 1 тыс. рублей.

Если человек выпил и решил прокатиться на электросамокате, то ему придется заплатить от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Такой же штраф ждет водителя СИМ, если он по неосторожности причинит вред здоровью человека легкой или средней тяжести. Парковка в неположенном месте обойдется в 500 рублей.