8 сентября в баре Charlotte’s Room в Торонто неизвестный напал на шотландского актера Джеймса Макэвоя, сообщает People со ссылкой на источники.

По данным издания, Макэвой приехал в город вместе с супругой Лизой Либерати в рамках презентации своего режиссерского дебюта, фильма «Отвязная Калифорния», мировая премьера которого состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто в субботу, 6 сентября.

Неизвестный атаковал актера в 23:55 по местному времени, застав Макэвоя врасплох, когда тот «спокойно проводил вечер» в баре Charlotte’s Room.

«Джеймс проводил неформальную встречу с продюсерами своего фильма, и, как он позже узнал из разговора с персоналом, там был мужчина, который слишком много выпил, и которого выводили наружу. Джеймс стоял к нему спиной, и этот мужчина просто ударил его кулаком», — рассказал близкий к Макэвою источник.

После этого Макэвой остался в баре и даже посмеялся над случившимся с другими посетителями и персоналом заведения.

Как уточняет CBC, актер никак не провоцировал нападавшего своими действиями. По данным Entertainment Weekly Макэвой также не вступал с ним в контакт до инцидента.

Состояние Макэвоя после столкновения оценивается как удовлетворительное, а сам актер и его представители не стали сообщать в полицию о произошедшем.