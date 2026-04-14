Постоянное употребление натриевой минеральной воды способно привести к возникновению камней в почках. Об этом рассказал KP.RU заведующий урологическим отделением № 67 Московского урологического центра, доктор медицинских наук Виген Малхасян.

По его словам, содержащиеся в лечебно-столовых водах бикарбонаты вызывают защелачивание мочи, чем способствуют профилактике образования камней. Однако повышенное содержание натрия в некоторых минеральных водах зачастую способствует тому, что почки начинают выводить больше кальция, а это приводит к образованию камней.

Употребление пива при мочекаменной болезни вызывает неоднозначные оценки, отметил Малхасян. С одной стороны, напиток, будучи сильным диуретиком, позволяет уменьшить риск формирования камней в почках на 41%. С другой стороны, пиво вызывает обезвоживание, которое создает благоприятную среду для возникновения камней в почках, пояснил врач.

Кроме того, в пивных дрожжах много пуринов: они повышают уровень мочевой кислоты до неприемлемого для людей, страдающих мочекаменной болезнью. Все это приводит к тому, что при регулярном употреблении пива риск развития негативного сценария значительно перевешивает позитивный эффект.