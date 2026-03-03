На стартовом комплексе «Байконур» завершились работы по монтажу нового оборудования кабины обслуживания. В ходе работ, длившихся чуть более двух месяцев, была создана специальная методика монтажа для установки продольных и поперечных ферм через огневой проем.

«Вчера завершился восстановительный процесс кабины для 31-ой стартовой площадки. Эта площадка предназначена для пилотируемой космонавтики. С завтрашнего дня начинаем подготовку к запуску грузового корабля “Прогресс”, назначенного на 22 марта. Мы обещали сделать это (восстановить кабину) до конца зимы и мы уложились в срок», — заявил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

За время работы было подготовлено и покрашено 2350 квадратных метров конструкций, заменены все узлы креплений на новые, полностью заменено и отлажено электрооборудование, проведены ревизия и обслуживание узлов и механизмов кабины обслуживания, выполнено свыше 250 погонных метров сварных швов.

В «Роскосмосе» отметили, что самой сложной задачей стал монтаж продольных и поперечных ферм длиной 19 метров и массой порядка 17 тонн каждая через огневой проем. Для этого разработали специальную методику, которая включает в себя применение строп разной длины, опускание ферм в газоход и их подъем в нишу стартового сооружения.