В индонезийской провинции Бали обнаружены фрагменты человеческого тела, которые могут принадлежать пропавшему ранее гражданину Украины Игорю Комарову — сыну криминального авторитета из Краматорска Сергея Комарова. Как сообщает местное издание Kumparan News, находка была случайной — люди наткнулись на фрагменты тела и внутренние органы утром 26 февраля в районе пляжа Кетевел, который находится в округе Гианьяр.

По оценкам полиции, смерть наступила не менее чем за три дня до обнаружения останков. Тело сильно разложилось, поэтому визуально установить личность погибшего не представляется возможным. Правоохранители планируют провести ДНК-экспертизу. Для этого они уже связались с украинским консульством, чтобы получить образцы генетического материала у матери предполагаемого погибшего.

Предварительно опознать останки помогла татуировка в виде часов с римскими цифрами — похожее изображение было у Комарова.

Что известно о похищении

По данным украинских СМИ и российских телеграм-каналов, Комаров был похищен 15 февраля. Вместе с ним, по предварительным данным, пропал еще один украинец — Ермак Петровский, сын бизнесмена из Днепра Александра Петровского. Оба отдыхали на островах Малайского архипелага вместе с блогером Евой Мишаловой.

Как утверждалось в публикациях, похитители смогли выйти на след молодых людей благодаря фотографии, которую Мишалова опубликовала в социальных сетях. Петровскому и Мишаловой, предположительно, удалось сбежать.

Комарова же, по данным источников, увезли в неизвестное место. Похитители требовали от его родителей выкуп в размере $10 млн. Официального подтверждения этой информации от властей Индонезии или Украины не поступало.

Вскоре в телеграм-каналах распространилась видеозапись, на которой избитый молодой человек, предположительно Игорь Комаров, рассказывает о своей причастности к работе мошеннических кол-центров, обманывавших россиян. На видео видны татуировки на груди и руках говорящего. Предположительно, запись была сделана 19 февраля.

Мужчина утверждает, что кол-центры контролирует организованная преступная группировка «Девятка», действующая под покровительством главы Одесской областной военной администрации Сергея Лысака, который является бригадным генералом СБУ. Часть доходов от мошенников, по его словам, получал криминальный авторитет Александр Петровский по прозвищу Нарик — ежемесячно сотни тысяч долларов.

Рассказчик называет себя владельцем кол-центра. Он поясняет, что управляющий зарабатывал 10 процентов, а сам он предоставлял реквизиты, карты и телефонию. Охрану и безопасность, по его словам, обеспечивал Александр Петровский с вознаграждением 15 тысяч долларов в месяц. За безопасность других объектов отвечал Нарик, получая до $30 тыс. ежемесячно. Общую безопасность, как утверждает говорящий, обеспечивали сотрудники СБУ под руководством Лысака.

В конце ролика молодой человек умоляет родителей заплатить выкуп и говорит, что находится «на препаратах», у него якобы «уже нет конечностей» и может начаться заражение.