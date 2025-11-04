На береговой линии Тупкараганского района в Казахстане обнаружили 112 туш погибших тюленей. Об этом 3 ноября в соцсетях сообщила пресс-служба департамента экологии Мангистауской области.

В ведомстве уточнили, что 39 туш тюленей обнаружили на участке от Асана до пляжа Форт-Шевченко, еще 73 туши — начиная от пляжа города до мыса Баутино. Также эксперты взяли пробы воды.

По оценке экспертов, туши находятся на 3—4 стадии гниения (характеризуется разложением мягких тканей с последующей скелетизацией), они будут утилизированы. В связи с произошедшим ведомство оповестило профильные органы власти.

В пресс-службе комитета рыбного хозяйства Минсельхоза Казахстана заявили ТАСС, что животные, вероятно, погибли больше месяца назад, на берег их выбросило штормовым ветром. Причиной их смерти могла стать инфекция, которая развилась на фоне ослабленного иммунитета, считают эксперты.

«По мнению ученых на основе многолетних исследований, предположительными причинами смерти тюленей является ослабление иммунитета и общей резистентности организма, что приводит к восприимчивости к инфекционным заболеваниям», — подчеркнули там.

Каспийский тюлень — занесена в международную и российскую Красные книги (в категории «вымирающие» и статусом «редкие» соответственно). Это единственное млекопитающее Каспийского моря. В длину этот вид достигает от 120 до 148 см, масса тела — 50—60 кг. У них серо-буроватая окраска с коричневыми и темными пятнами.

Схожее ЧП произошло в мае. Тогда комитет рыбного хозяйства Минсельхоза Казахстана сообщил о найденных 100 тушах тюленей, выброшенных на берег Каспийского моря. В ведомстве уточняли, что с ноября 2024 года было обнаружено в общей сложности останки 2,1 тыс. особей.

В 2022 году в Дагестане на побережье Каспийского моря обнаружили 1,7 тыс. туш млекопитающих. По данным республиканского Минприроды, состояние внутренних органов тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами. В ведомстве объяснили, что к смерти могли привести естественные природные факторы.

Аналогичные случаи происходили в Дагестане и в другие годы. В 2015 году в регионе приняли программу по сохранению каспийского тюленя.