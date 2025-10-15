На берегу реки Уайтуотер в округе Фейетт (штат Индиана, США) обнаружен фрагмент человеческого черепа, возраст которого оценивается приблизительно в 4270 лет. Как сообщила пресс-служба офиса коронера, находка, датируемая примерно 2300 годом до нашей эры, была сделана местным землевладельцем еще 2 июня, после чего передана в департамент шерифа для дальнейшего исследования.

Коронер Эдди Ричардсон в официальном заявлении на своей странице в Facebook* подчеркнул значимость ответственных действий гражданина, обнаружившего останки:

«Это открытие демонстрирует важность бдительности нашего сообщества и необходимость профессионального сотрудничества. Я хочу похвалить землевладельца за его оперативные действия».

Для точного установления происхождения артефакта были привлечены специалисты из Университета Индианаполиса и Университета Джорджии. Доктор Криста Лэтам из Центра идентификации личности подтвердила принадлежность останков взрослому человеку, хотя более детальную информацию определить не представилось возможным.

Радиоуглеродный анализ, проведенный доктором Александром Черкинским из Центра прикладных изотопных исследований, позволил установить точный возраст находки — почти 4300 лет.

В настоящее время коронерская служба ожидает указаний от Департамента природных ресурсов Индианы относительно дальнейших действий, направленных на обеспечение соответствия процедур культурным и правовым нормам обращения с археологическими артефактами. Территория округа Фейетт, где была сделана находка, расположена в 70 милях к юго-востоку от Индианаполиса.

