В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) расширяют внедрение систем искусственного интеллекта для обеспечения правопорядка. Нейросеть от компании NtechLab, технологического партнера госкорпорации «Ростех», начнет в реальном времени анализировать дорожный трафик и вычислять автомобили по ориентировкам.

Как сообщили в компании, алгоритмы видеоаналитики теперь интегрированы в дорожную инфраструктуру региона. Система FindFace Multi способна за доли секунды распознавать марку, модель, цвет и номер автомобиля, моментально сверяя эти данные с базами правоохранительных органов. Это позволяет в автоматическом режиме находить транспортные средства, которые числятся в угоне или на которых скрылись участники ДТП и совершившие преступления лица.

По словам директора департамента региональной безопасности ЯНАО Ильи Ляна, сейчас к видеоаналитике подключено около 2 тысяч городских камер. Внедрение ИИ уже приносит результаты: примерно каждое четвертое преступление в округе раскрывается с помощью искусственного интеллекта, который существенно ускоряет процесс идентификации правонарушителей. На данный момент нейросеть NtechLab используется на 20 дорожных камерах, однако власти планируют и дальше масштабировать систему.

«Мы рассчитываем, что применение нейросетей на дорогах поможет не только быстрее находить злоумышленников, но и предотвращать, например, побег с места ДТП или угон автомобиля — как минимум, потому что виновник будет знать, что найти его можно будет за считанные секунды», — заявил Илья Лян.

Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук отметил, что сотрудничество с регионом не ограничится только дорогами. После успешного запуска системы на улицах и площадях городов Ямала, ИИ-решения начали внедрять в ключевых торговых центрах. Соглашение, подписанное между правительством ЯНАО и разработчиком в сентябре прошлого года, также подразумевает использование нейросетей в сферах ЖКХ, здравоохранения и строительства.

«Мы планируем и дальше развивать, и укреплять сотрудничество с регионом», — заверил Алексей Паламарчук.

NtechLab является одним из мировых лидеров в области видеоаналитики, чьи технологии неоднократно подтверждали свою эффективность на международных конкурсах, включая тесты американского института NIST. На сегодняшний день компания реализовала проекты в 70 регионах России и 34 странах мира.