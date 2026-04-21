Загрязнение водоемов кокаином меняет поведение молодых атлантических лососей, заставляя их заплывать значительно дальше и активнее рассеиваться по акватории. К таким выводам пришли ученые из Университета Гриффита (Австралия) по итогам исследования перемещений более сотни молодых рыб по шведскому острову Веттерн в течение восьми месяцев.

Это первое в истории наблюдение, демонстрирующее влияние кокаиновой контаминации на поведение диких рыб в естественной среде обитания. Охваченных исследованием молодых лососей разделили на три группы:

подвергавшуюся воздействию чистого кокаина,

подвергавшуюся воздействию основного продукта его распада, обнаруживаемого в сточных водах (бензоилэкгонина),

контрольную группу.

Результаты показали, что лососи, контактировавшие с метаболитом, за неделю проплывали примерно в два раза большее расстояние и рассеивались по озеру на дополнительные 12,3 км.

«То, куда рыба перемещается, определяет ее рацион, хищников, которые на нее охотятся, и структуру всей популяции. Если кокаиновое загрязнение меняет эти паттерны, оно может влиять на экосистемы способами, которые мы только начинаем понимать», — пояснил автор исследования Маркус Микеланджели.

Ученые также отметили, что вызванные кокаином изменения становятся более выраженными со временем, что говорит о серьезном влиянии наркотика на выживаемость видов. Кокаин и его производные все чаще попадают в реки и озера по всему миру — главным образом через системы сточных вод, которые не рассчитаны на полное удаление подобных соединений.

Предыдущие работы, демонстрирующие влияние наркотика на рыб, ограничивались лабораторными экспериментами. Новое открытие, по оценке исследователей, сигнализирует о том, что текущие подходы к оценке загрязнения могут упускать из виду важные биологические последствия.

При этом авторы научного проекта подчеркнули, что изучали молодых особей, не достигших предела роста для вылова, поэтому неправомерно рассуждать об опасности их употребления в пищу человеком.