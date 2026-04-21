Польские власти оштрафовали местную компанию на 20 млн злотых ($5,5 млн) за экспорт автомобилей люксовых европейских марок в Россию в обход санкций ЕС, сообщается на сайте правительства страны.

Схему незаконного экспорта выявили сотрудники Малопольского таможенно-налогового управления в Кракове.

Компания, о которой идет речь, управляется гражданами Беларуси, отмечается в сообщении. По данным проверки, в 2022—2023 годах она закупала в странах Западной Европы дорогие автомобили престижных брендов и вывозила в Россию, при этом в документах прописывались другие пункты назначения.

Обходной маршрут транспортировки проходил, в частности, через Польшу, Литву и Беларусь.

«Таким образом было перевезено более 100 автомобилей на сумму более 49 млн злотых [$13,6 млн — прим. RTVI]. <…> Собранные доказательства указывают на то, что руководители компании действовали сознательно и преднамеренно, чтобы обойти санкции», — подчеркивается в релизе.

Там указывается, что это один из крупнейших случаев подобного рода в Польше, который должен послужить четким сигналом о том, что нарушение санкций повлечет за собой серьезные последствия.

Польские власти уже несколько месяцев отслеживают компании, нарушающие санкции Евросоюза против России, пишет Bloomberg.

Противодействие им активизировалось в связи с тем, что от игроков в различных отраслях промышленности поступают сигналы о недобросовестной конкуренции, которая возникает из-за обхода санкций. Это в том числе продажа удобрений, древесины, предметов роскоши и тракторов.

С 2022 года ЕС ввел 19 пакетов санкций против России, в том числе запретил продажу предметов роскоши стоимостью более €300 и автомобилей стоимостью более €50 тыс.

В Москве не раз заявляли, что Россия успешно справляется с санкционным давлением, а от ограничений страдают в первую очередь те страны, которые их вводят.

Президент Владимир Путин заявил прошлой осенью на Валдайском форуме, что «Россия проявила высочайшую степень устойчивости, способность выдерживать сильнейшее внешнее давление, которое могло бы сломать не только отдельную страну, но целую коалицию государств».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ограничения ЕС «маховиком санкционного беспредела». Самой пострадавшей стороной, по ее словам, оказалась Германия, которая испытывает «недозагруженность производственных мощностей».