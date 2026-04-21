ФССП открыла третье по счету исполнительное производство об аресте имущества Анатолия Чубайса почти на 5,5 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.

Производство возбуждено 14 апреля на основании материалов из Арбитражного суда Москвы, который 3 апреля частично удовлетворил иск «Роснано» к бывшему главе корпорации и другим экс-руководителям о взыскании убытков в размере около 3,9 млрд рублей и 20,45 млн долларов — в сумме свыше 5,5 млрд рублей по текущему курсу. В документе о производстве указано: «Предмет исполнения — наложение ареста».

Поводом для этого иска стали убытки, понесенные при реализации проекта Plastic Logic по созданию планшета.

Ответчиками по нему, помимо Чубайса, выступают семь его бывших коллег по «Роснано»: экс-зампред правления Юрий Удальцов, экс-советник Олег Киселев, бывший исполнительный директор управляющей компании (УК) Борис Подольский, экс-член правления УК Герман Пихоя, бывшие зампреды правления Дмитрий Пимкин и Владимир Аветисян, а также Николай Тычинин — бывший гендиректор ликвидированной в 2019 году компании Plastic Logic.

В июне 2025 года Мещанский суд Москвы заочно арестовал Тычинина по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) при создании «планшета Чубайса», писал «Коммерсантъ». За несколько месяцев до этого МВД объявило топ-менеджера в международный розыск по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160).

Из остальных семи человек в СИЗО находится только Подольский. Его арестовали в феврале 2025 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК), что связано не с «планшетами Чубайса», а с искажением финансовой отчетности «Роснано» перед банками. Киселев и Удальцов заочно арестованы, оба находятся в международном розыске.

Это уже третье исполнительное производство в отношении Чубайса. Первое было открыто в апреле 2025 года — на 5,6 млрд рублей — по иску «Роснано» о солидарном взыскании убытков с тех же восьми ответчиков.

Второе приставы возбудили 12 января 2026 года — почти на 11,9 млрд рублей — по иску, поданному «Роснано» 12 декабря 2025 года. Он касается другого проекта — Crocus, целью которого было создание в России производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM. По версии «Роснано», еще в 2011 году, на старте проекта, ответчики сознательно проигнорировали его технологические риски и не создали механизмов защиты инвестиций.

Чубайс руководил «Роснано» с 2008 по 2020 год. В марте 2022 года он покинул Россию.