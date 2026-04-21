Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов раскритиковал идею онлайн-списания долгов за ЖКУ, назвав ее «вредной». Ранее о том, что такой эксперимент проводит Минстрой, сообщили «Известия», но в самом министерстве заявили, что речь идет не о списании денег, а об автоматизации информационного обмена между госсистемами.

«Онлайн-списание долгов — кому-то очень нравится. Ручки потирают, как здорово списали онлайн, а там дальше — иди разбирайся, правильно с тебя списали или неправильно. Мы же все прекрасно понимаем, что потом замучаются люди бегать по судам, доказывать, что с них что-то списали неправильно. Это очередная попытка обобрать людей. Поэтому очень вредный этот эксперимент. В 19 субъектах он проводится, но, по-моему, результат отрицательный», — заявил политик в разговоре с журналистами.

Эксперимент стартовал 1 июля 2025 года — изначально в 17 регионах, позже добавились еще два. Он завершится 30 июня 2026 года.

Его суть — не списание денег, а упрощение судебной процедуры: сейчас коммунальщики не могут напрямую получать данные о собственниках из Росреестра, запросы туда отправляют сами судьи, что затягивает процесс. В рамках эксперимента цифровой сервис на базе ГИС ЖКХ будет самостоятельно собирать документы и передавать готовое заявление на судебный приказ в ГАС «Правосудие» — персональные данные должника при этом не раскрываются до вынесения приказа мировым судьей.

Должники будут получать уведомления о долге на «Госуслугах» — сначала с предложением погасить его добровольно, затем с предупреждением о суде.

По данным Минстроя, собираемость платежей за ЖКУ на 1 января 2026 года составила 97,9%.

В пресс-службе Минстроя позднее уточнили, что речь не идет о списании средств: «Эксперимент не предполагает разработки, внедрения или тестирования непосредственно процедур списания задолженности в электронной форме. Взаимодействие с гражданами также носит исключительно информационный характер».

Расширять практику на всю Россию Минстрой намерен только после завершения эксперимента и оценки его результатов: «Принятие дальнейших решений, в том числе о возможности законодательных инициатив, возможно только после завершения эксперимента», — сообщили в министерстве.