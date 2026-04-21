Британские университеты могут столкнуться с штрафами до 500 тыс. фунтов стерлингов (более 50 млн рублей) за ограничение свободы слова на кампусах. Власти вводят новые меры на фоне опасений, что лекторов и ученых «отменяют» за несогласие с гендерной идеологией, а преподаватели избегают чувствительных тем.

Согласно новым правилам, в наиболее серьезных случаях вузы могут лишиться регистрации и государственного финансирования. Регулятор получит полномочия расследовать жалобы и требовать пересмотра решений или выплаты компенсаций. Санкции могут составить до 500 тыс. фунтов или 2% дохода учреждения — в зависимости от того, какая сумма больше. Введение системы рассмотрения жалоб запланировано на сентябрь 2026 года, а сами нормы должны быть разработаны к июню.

Ранее Управление по делам студентов оштрафовало Университет Сассекса на 585 тыс. фунтов (59 млн рублей) за ситуацию с профессором философии Кэтлин Сток, которая критиковала гендерные вопросы и в итоге покинула должность. Также сообщалось, что один из ученых Университета Шеффилд Халлама прекратил исследование о положении уйгуров в Китае после оказанного давления.

Министр образования Бриджит Филлипсон заявила, что «слишком много случаев, когда ученых и ораторов заставляют замолчать», поэтому правительство усиливает защиту свободы слова. В Консервативной партии, в свою очередь, указали, что ранее она приостановила реализацию закона о свободе слова 2023 года. Теневой министр образования Лора Тротт отметила: «Лейбористы назвали наш Закон о свободе слова „хартией ненависти тори“, а затем попытались тихонько отложить его принятие».

Травля профессора Сток

Профессор философии Сассекского университета Кэтлин Сток уволилась осенью 2021 года после кампании травли. Поводом стали ее высказывания о гендерной идентичности и биологическом поле. В частности, она заявляла, что люди не могут изменить свой биологический пол, а вопросы гендерной идентичности приобретают значение «в контексте закона и политики».

После этого часть студентов обвинила Сток в не толерантности и начала требовать ее увольнения. К критике присоединились организации ЛГБТ*, после чего профессор столкнулась с травлей в соцсетях. Сток проработала в университете 18 лет и уволилась по собственному желанию. Руководство вуза выразило сожаление в связи с ее уходом и заявило о готовности поддержать ее, если она решит вернуться.

* Решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России