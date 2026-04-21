Второй раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться 22 апреля в Исламабаде. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пакистанский источник.

«Дела продвигаются вперед, и переговоры запланированы на завтра», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп также может присутствовать — онлайн или даже лично, — если стороны подпишут соглашение.

Как отметил иранский источник в беседе с The Wall Street Journal, Тегеран сообщил региональным посредникам, что 21 апреля направит в Исламабад переговорную группу для второго раунда диалога с Соединенными Штатами. Иранский собеседник Reuters также подчеркнул, что Тегеран «позитивно рассматривает» свое участие в переговорах, но окончательное решение еще не принято.

CNN и Axios пишут, что на переговоры от Вашингтона отправится вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с другими высокопоставленными американскими чиновниками.

«Весь понедельник Белый дом ждал сигнала из Тегерана о том, что тот направит свою переговорную команду в Исламабад. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что иранцы затягивают переговоры на фоне очевидного давления со стороны Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) на переговорщиков, чтобы добиться более жесткой позиции: никаких переговоров до прекращения американской блокады», — отмечает Axios.

По данным СМИ, изначально присутствие Вэнса не предполагалось. Сообщалось, что служба безопасности не сможет подготовить его повторный приезд в столицу Пакистана в столь сжатые сроки. Однако иранская сторона настаивала на участии именно вице-президента США.

При этом спикер парламента и главный переговорщик от Ирана Мохаммед Багер Галибаф заявил, что Трамп стремится превратить стол переговоров в «стол капитуляции или в оправдание для возобновление войны».

«Мы не принимаем переговоры под угрозой, и в последние две недели мы готовились раскрыть новые карты на поле боя», — написал иранский политик в соцсети Х.

Источники Al Jazeera в министерстве иностранных дел и парламенте Ирана заявили, что на данный момент в Исламабад не направлена переговорная делегация.

В ночь на 8 апреля Вашингтон и Тегеран договорились о прекращении огня до 21 апреля. Перемирие было необходимо, чтобы провести переговоры и заключить мирное соглашение.