Япония отменила запрет на экспорт летального оружия, что стало крупнейшим за годы изменением пацифистской политики, которой страна придерживалась после поражения во Второй мировой войне. Об этом пишет AP.

В статье отмечается, что новые правила, одобренные правительством первой женщины-премьера Санаэ Такаити, устранили финальные препятствия для продажи многих видов вооружений, включая военные корабли и боевые беспилотники.

Япония де-факто десятилетиями запрещала экспортировать большую часть своих вооружений. С 2014 года правительство Синдзо Абэ ввело значительные послабления, но продажи были строго ограничены пятью категориями — спасательные работы, транспортировка, оповещение, наблюдение и разминирование.

Новые правила отменяют эти ограничения и разрешают экспорт такого оборудования, как истребители, ракеты и эсминцы. Вместо рестрикций правительственные министры и чиновники будут оценивать целесообразность каждой предлагаемой сделки, сообщает Reuters.

Япония при этом сохранит три принципа экспорта оружия, которые соблюдает с 1967 года. Они обязывают к строгой проверке и контролю, чтобы товары военного назначения не попали в страны, находящиеся под оружейным эмбарго Совбеза ООН и участвующие в международных конфликтах. Однако в презентации нынешнего правительства содержится важная оговорка, что могут быть сделаны исключения, если это необходимо для национальной безопасности.

Это существенное изменение японской экспортной политики в сфере вооружений, указывает AP. Например, в рамках прежних ограничений страна отправляла Украине только бронежилеты, противогазы и автомобили гражданского назначения, а Филиппинам продавала разведывательные радары.

Теперь же одной из первых сделок по новым правилам может стать поставка Маниле военных кораблей, рассказали два осведомленных источника Reuters.

Глава филиппинского Минобороны Гильберто Теодоро приветствовал снятие ограничений Японией, заявив, что это обеспечит доступ к оборонной «продукции высочайшего качества» и «будет способствовать региональной стабильности посредством сдерживания».

Посол США в Японии Джордж Гласс назвал решение Токио «историческим шагом». Он высказал мнение, что отказ от запрета на экспорт «не только повысит обороноспособность стран, сотрудничающих с японо-американским альянсом, но и укрепит нашу коллективную способность поддерживать мир во всем регионе».

Для Японии расширяются возможности военного экспорта на фоне того, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке создают нагрузку на американских производителей оружия, отмечает Reuters. Сама Япония стремится нарастить оружейную промышленность из-за опасений, которые испытывает по поводу соседних Китая и Северной Кореи, поясняет AP.

В последние годы Япония последовательно увеличивала расходы на оборону, которые достигли 2% ВВП. Как ожидается, правительство Такаити при публикации новой стратегии безопасности объявит о дальнейшем их повышении в этом году.