Сведения из Федерального реестра лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов, стали общедоступными для проверки на портале «Госуслуги». Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Согласно установленным критериям, в публичный список попадают граждане, привлекавшиеся к административной или уголовной ответственности в связи с неуплатой алиментов, а также объявленные в розыск Федеральной службой судебных приставов (ФССП) России.

Для осуществления проверки достаточно ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения интересующего человека. При этом воспользоваться сервисом можно без обязательной авторизации на портале «Госуслуг» и без предоставления каких-либо подтверждающих документов.

В министерстве пояснили, что открытый доступ к реестру призван способствовать повышению финансовой ответственности и может быть использован, в частности, для оценки добросовестности потенциальных контрагентов при заключении гражданско-правовых сделок.

Публичный реестр был создан в соответствии с федеральным законом, вступившим в силу в конце мая 2025 года. По состоянию на момент запуска, в нем содержались данные о примерно 144 тысячах россиян. Реестр включает в себя информацию о должниках по алиментам на содержание несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей, а также нетрудоспособных родителей.