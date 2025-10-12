На границе Афганистана с Пакистаном вечером 11 октября произошли перестрелки с применением тяжелого вооружения. Минобороны Афганистана заявило о проведении «операции возмездия» в ответ на нарушение Пакистаном воздушного пространства страны. Исламабад в свою очередь утверждает, что ответил на «неспровоцированные» атаки со стороны соседнего государства.

Представитель Минобороны Афганистана Энаятулла Хорезми заявил в соцсети Х, что силы «Талибана» провели «успешную ответную операцию» против позиций пакистанских сил безопасности вдоль «воображаемой линии Дюранда» после «неоднократных» нарушений своего воздушного пространства.

Линия Дюранда ― граница между Афганистаном и Пакистаном протяженностью 2,6 тыс. км, установленная в качестве международной в 1893 году по соглашению между эмиром Афганистана и представителем английской колониальной администрации в Британской Индии лордом Мортимером Дюрандом. После обретения Индией и Пакистаном независимости в 1947 году власти Афганистана перестали признавать линию Дюранда официальной границей между государствами. Правительство «Талибана» придерживается той же позиции. Афгано-пакистанский спор о признании госграницы ― один из самых продолжительных в мире. На этой почве между в приграничных районах периодически вспыхивают конфликты.

В результате столкновений убиты 58 пакистанских солдат, 30 получили ранения, уничтожено 20 пакистанских постов безопасности, сообщил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед. С афганской стороны, по его словам, погибли девять солдат, 16 ранены. Кабул остановил операцию в полночь по просьбе Катара и Саудовской Аравии, добавил Моджахед.

Он также заявил, что в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва находятся учебные центры филиала террористической организации «Исламское государство»* «Вилаят Хорасан»*. По словам Моджахеда, боевики этого крыла переместились в Пакистан после того, как «потерпели поражение» а Афганистане. Курсантов доставляют туда через аэропорты Карачи и Исламабада, добавил он.

«Наши данные показывают, что атаки в Иране и Москве организовывались именно из этих центров», — подчеркнул пресс-секретарь.

По версии Следственного комитета России, члены «Вилаят Хорасан»* совершили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года. В результате трагедии погибли 146 человек, более 550 пострадали.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки после столкновений на границе назвал действия Исламабада «большой ошибкой».

«История показывает, что давление и насилие никогда не приносят успеха в Афганистане. Мы открыли дверь для диалога и взаимопонимания, и эта ошибка не должна повториться. Не испытывайте терпение афганцев; если вы это сделаете, спросите у британцев, русских, американцев и НАТО, чем заканчиваются игры с Афганистаном», — цитирует Муттаки Tolo News.

Ранее Афганистан обвинил Пакистан в бомбардировке рынка в провинции Пактика недалеко от линии Дюранда и ударе по Кабулу 10 октября. Исламабад официально не признал ответственность за атаки, но обвиняет афганские власти в укрывательстве террористов из запрещенной организации «Техрик-е Талибан Пакистан» («Пакистанское движение “Талибан”», ТТП).

«Чтобы защитить жизни пакистанцев, мы делаем и будем делать все необходимое. Наше требование к Афганистану: ваша территория не должна использоваться для терроризма против Пакистана», — заявил представитель армии Пакистана Ахмед Шариф Чаудри.

Авиаудар 10 октября был направлен против лидера ТТП, который передвигался на автомобиле в Кабуле, сообщил Reuters представитель пакистанских служб безопасности, не уточнив, была ли цель достигнута. Tolo News пишет, что речь идет о Нур Вали Мехсуде. После удара по Кабулу агентство получило аудиозапись, якобы свидетельствующую о том, что он жив.

Власти Афганистана отрицают обвинения в поддержке ТТП.

Позиция Пакистана

Службы безопасности Пакистана после перестрелки вечером в субботу отчитались об «эффективном и достойном ответе на неспровоцированную агрессию» со стороны Афганистана, передает государственное радио страны. Как утверждается, перестрелки происходили в шести районах вдоль границы.

Пакистанская сторона заявила о захвате 19 афганских постов, откуда якобы совершались нападения на страну. Находившиеся на этих постах талибы были убиты либо покинули позиции, утверждают источники радио в службах безопасности, называя это «крупным успехом пакистанской армии против афганских сил». По их словам, в результате ударов были убиты «десятки» афганских солдат и боевиков.

Пакистанские силы использовали артиллерию, танки, легкое и тяжелое вооружение, передает издание Dawn.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви обвинил Афганистан в «вопиющем» нарушении международного права и похвалил национальную армию за «быстрый и эффективный ответ» на «провокации».

* организация признана в России террористической и запрещена