Пограничники Латвии смогут применять взрывчатые вещества и устройства для отражения вооруженной или военной угрозы. Это следует из поправок к Закону о государственной пограничной охране, поддержанных правительством Латвии 20 января. Для вступления изменений в силу их должен одобрить Сейм.

Законопроект разработан «для более эффективного и быстрого предотвращения или пресечения угроз высокой степени риска для защиты личности, общества и государства», отметили в МВД республики

Согласно поправкам, пограничники смогут использовать взрывчатку при «крайней необходимости» для отражения вторжения в Латвию, группового или вооруженного нападения, а также для освобождения пограничного объекта, захваченного вооруженными людьми, уничтожения укрепления или проникновения на объект, где осуществляется деятельность, угрожающая жизни или здоровью человека.

Сейчас Госпогранохрана республики располагает широким арсеналом, использование которого разрешено законом. Однако до сих пор право пограничников применять взрывчатку в случае диверсий и военного вторжения не было установлено, отмечает LSM.

«Учитывая возможные долгосрочные угрозы со стороны России и Беларуси, а также инструментализацию мигрантов, которая осуществляется уже несколько лет, ситуация может быстро измениться и пограничникам, возможно, придется столкнуться с новыми вызовами», — заявили в республиканском МВД.

Сотрудники Госпогранохраны Латвии смогут применять взрывчатые устройства без предупреждения о своих намерениях, уточняется в поправках. При этом их использование должно быть «необходимым и соразмерным», с максимальным ограничением причиненного ущерба. При необходимости пограничники должны будут немедленно оказать первую помощь пострадавшим и вызвать скорую помощь.

В МВД Латвии подчеркнули, что законопроект дает право на использование взрывчатки «в строго определенных ситуациях» и только отдельным, специально обученным и оснащенным сотрудникам.

В конце 2025 года Латвия завершила строительство заграждения на границе с Россией. На участках, где позволяли технические условия, установлен сплошной барьер. Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис назвал целью создание «самой современной защиты» на восточной границе ЕС. На латвийско-белорусской границе строительство заграждений завершилось в июле 2024 года.

В начале декабря Козловскис обвинил белорусские власти в поддержке случаев кражи и повреждения технического оборудования на восточной границе Латвии. При этом он отметил, что это единичные случаи по сравнению со случаями повреждения заграждений, которые исчисляются сотнями за год.