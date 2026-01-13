На Кубе пройдут похороны кубинцев из личной охраны венесуэльского президента Николаса Мадуро, погибших в ходе недавнего нападения США на Венесуэлу. Тела 32 сотрудников кубинских силовых структур привезут в республику 15 января, а траурные церемонии будут идти два дня, передает кубинская газета Granma.

Мероприятия в память о погибших сначала состоятся в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване, а затем — в штаб-квартире Министерства революционных вооруженных сил Кубы, следует из сообщения.

Утром 16 января в кубинской столице пройдет «марш борющегося народа». Местом его проведения станет Антиимпериалистическая трибуна имени Хосе Марти, которая находится напротив посольства США на Кубе. В тот же день кубинских бойцов похоронят в их родных городах и поселениях.

Ранее Granma опубликовала имена и фотографии 32 кубинцев в военной форме, погибших во время захвата американцами Николаса Мадуро. В статье сказано, что они выполняли задачи от имени кубинского МВД и Революционных вооруженных сил Кубы по запросу венесуэльской стороны.

Самые старшие по званию и возрасту среди погибших — 67-летний полковник Умберто Альфонсо Рока Санчес и 62-летний полковник Ласаро Еванхелио Родригес Родригес. Самому младшему было 26 лет.

Власти Кубы сообщили о гибели 32 кубинцев в ходе операции США по захвату Мадуро 4 января. Кубинское издание Cubadebate отмечает, что они погибли «после ожесточенного сопротивления» либо в прямом бою, либо в результате бомбардировок.

Гавана впервые признала «то, что уже было широко известно», подчеркивает Miami Herald. Американская газета пишет, что кубинские специалисты приступили к охране главы Венесуэлы после попытки свержения бывшего в то время президента Уго Чавеса в 2002 году.

Чтобы гарантировать безопасность Чавеса и реорганизовать венесуэльские силовые структуры, кубинский лидер Фидель Кастро тогда отправил в Венесуэлу своих военных и разведчиков, которые выступили в роли советников и телохранителей.