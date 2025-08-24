На курильском острове Итуруп в районе вулкана Баранского пропала группа из 10 туристов, сообщил глава Курильского округа Сахалинской области Константин Истомин в своем телеграм-канале. По его словам, в поисках задействованы полицейские и военные.

По данным Mash, одну из пропавших туристок — получившую травму и оставшуюся из-за этого в лагере женщину — уже нашли на вулкане. Ее транспортируют в Курильск для оказания медицинской помощи, пишет канал.

Источник РЕН ТВ утверждает, что туристическая группа не была зарегистрирована и отправилась на вулкан самовольно. По его словам, путешественники могли «свернуть не туда» из-за густого тумана на местности. Он же осложняет поиски потерявшихся людей, поскольку власти не могут отправить за ними вертолет.

Истомин уточнил, что тургруппа перестала выходить на связь в районе вулкана, сообщение об этом передано на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы. К поискам туристов привлечены спасатели, полицейские, сотрудники окружной администрации и военнослужащие военных гарнизонов Горное и Горячие Ключи. Глава округа заверил, что держит ситуацию на личном контроле.

Вулкан Баранского — активный, в последний раз извергался в 1951 году, расположен в северной части Итурупа, его высота составляет 1125 метров. Проявляет активность в виде горячих источников и кипящих грязевых ванн и серных газов, выходящих на поверхность через фумаролы. Это делает его одной из обязательных к посещению местных достопримечательностью. Курильские СМИ отмечают, что поход на вулкан не считается экстремальным маршрутом, но требует обязательной регистрации.