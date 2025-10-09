Летучие мыши охотятся на птиц, бросаясь на них с большой высоты, откусывая крылья, и поедая их прямо в полете. Давнюю гипотезу ученым впервые удалось подтвердить с помощью хитрого эксперимента, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science.

Долгое время считалось, что основной пищей большинства летучих мышей являются насекомые — крупные жуки, ночные бабочки и другие. Однако двадцать пять лет назад благодаря многолетним наблюдениям испанского исследователя рукокрылых Карлоса Ибаньеса в экскрементах как минимум трех видов летучих мышей были обнаружены непереваренные перья. Так появилась гипотеза, что некоторые летучие мыши охотятся на небольших певчих птиц. Их масса составляет до половины массы мышей, а сами птицы, спасаясь от хищников, совершают довольно ловкие маневры, поэтому долгие годы для зоологов оставалось загадкой, как именно и на какой высоте на них охотятся летучие мыши.

Многие ученые относились со скепсисом как к самой гипотезе существования птицеядных летучих мышей, так и к идее доказать ее экспериментально: они говорили, что если летучие мыши и охотятся на птиц, то делают это ночью и заснять их действия на камеру на высоте невозможно. Сторонники гипотезы пытались создавать искусственные гнезда для летучих мышей, ставили в них видеокамеры, применяли военные радары для отслеживания в полете мышей и птиц, отправляли на воздушных шарах ультразвуковые рекордеры — все было бесполезно.

Прорыв случился, когда ученым удалось прикрепить миниатюрные приборы, изготовленные в Орхусском университете (Дания) на спину гигантским вечерницам — крупнейшим летучим мышам, обитающим в Европе и России. Эти регистраторы записывают движения мыши в полете, ее ускорение, высоту, звуки (в том числе звуки ее эхолокации), что позволяет отслеживать маневры и способы охоты.

С помощью этих приборов на юге Испании было записано свыше 600 эпизодов ночных атак на насекомых, которые происходили на небольшой высоте (менее 100 метров), с характерными последовательными сигналами эхолокации и последующим непродолжительным (10 сек.) звуком жевания добычи.

Однако при расшифровке были выявлены и два отличавшихся эпизода охоты, которая происходила на высоте более километра над землей. В одном случае мышь бросилась вниз и пролетела 30 секунд, во втором — 176 секунд, активно махая крыльями и издавая долгие сигналы эколокации. В первом случае мышь прекратила охоту, а во втором — охота завершилась поимкой птицы у самой земли, на что указывали записанные крики птицы и последующие звуки жевания. Поедание жертвы, судя по записи, продолжалось целых 23 минуты, при этом летучая мышь все время находилась в воздухе. На основании анализа крика съеденную птицу идентифицировали как зарянку.

На земле в этом же районе, где зафиксировали активную охоту летучей мышей, было обнаружено немало перьев и крыльев птиц. Анализ ДНК и рентгеновское исследование помогли восстановить общую картину охоты. Мыши атакуют птиц, стремительно падая с большой высоты подобно истребителю, хватают жертву, и откусывают ей крылья, вероятно для снижения веса и сопротивления воздуха. Затем, предполагают ученые, мышь растягивает перепонку между задними лапами, как мешок, и ест жертву прямо в полете.

«И хотя это вызывает эмпатию к жертве, это часть природы. Мы знали, что задокументировали нечто экстраординарное, мы подтвердили то, что искали долгое время. Мне пришлось несколько раз переслушать и полностью осознать то, что мы записали», — пояснила соавтор работы Елена Тена.

По словам ученых, открытие не заставляет беспокоиться об опасности для популяций перелетных птиц, так как сами вечерницы — довольно редкий вид, и их места обитания находятся под угрозой.