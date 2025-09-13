Одно из предприятий «Башнефти» сегодня подверглось атаке БПЛА самолетного типа, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что дрон сбили охранники, погибших и пострадавших нет.

«Один из БПЛА был обнаружен, за ним проводилось слежение. Силами охраны предприятия открыт огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия. Беспилотный аппарат получил повреждения и упал на территории завода», — сообщил руководитель региона.

Он отметил, что производственная площадка получила незначительные повреждения: «Возник пожар, который в настоящее время ликвидируют».

Кроме того, был сбит еще один дрон, масштаб последствий его падения пока уточняется, добавил глава Башкирии. Он уточнил, что на месте работают правоохранительные органы, руководство компании и представители Минэкологии.

Ранее в Росавиации объявили о прекращении работы аэропорта Уфы, а республиканское ГУ МЧС сообщило о выезде в Орджоникидзевский район города.

Как пишет UFA1.RU, под удар попало предприятие на севере Уфы. В администрации города сообщили, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

По данным телеграм-канала «Новости Уфы и Республики Башкортостан», пожар произошел на территории Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода. Телеграм-канал «Осторожно, новости» также сообщает об атаке на завод «Новойл». Baza отмечает, что от атакованного нефтепредприятия в Уфе до границы с Украиной около 1,4 тыс. км.