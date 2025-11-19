Барышская и Инзенская епархия (Ульяновская область) стала жертвой телефонных мошенников, пишут «Коммерсантъ» и «КП-Ульяновск» со ссылкой на источники. По предварительным данным, сумма ущерба — около 7 млн рублей.

В пресс-службе епархии на просьбу RTVI прокомментировать ситуацию отказались это делать без официального запроса.

Как рассказал источник «Ъ», около недели назад злоумышленники, используя фейковый аккаунт в одном из мессенджеров, от лица Симбирской и Новоспасской митрополии сообщили представителям Барышской епархии о том, что им срочно нужно приобрести «дорогостоящую обрядовую одежду».

«Представители епархии, не сомневаясь в подлинности сообщения, перечислили на указанный счет <…> около 7 млн рублей», — пишет «Коммерсантъ».

При этом в Симбирской и Новоспасской митрополии подтвердили «Коммерсанту» информацию о произошедшем, добавив, что «заявление в полицию подано, следствие ищет преступников».

Об инциденте также пишет «КП-Ульяновск» со ссылкой на источник. По данным собеседника издания, в начале ноября сотрудники Барышской епархии «получили сообщение якобы от работников Симбирской епархии с поручением от митрополита Лонгина о срочной закупке обрядовой одежды».

Те поверили мошенникам и перевели «больше семи миллионов рублей», отмечается в статье.

По данным собеседника «Ъ», в УМВД по региону возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).