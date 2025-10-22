В Челябинской области на территории одного из промышленных предприятий города Копейска произошел взрыв. Об инциденте сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба», — заявил глава области.

Он также заверил, что «угрозы жителям города и гражданским объектам нет».

На месте происшествия работают экстренные службы. Выясняются обстоятельства взрыва и точное количество пострадавших.

По данным «Осторожно, новости», инцидент произошел после атаки нескольких беспилотников на регион. По информации издания, возможной целью дронов стал завод «Пластмасс».

После мощного взрыва в районе предприятия было зафиксировано интенсивное задымление, а в соседних от него жилых домах выбило оконные стекла.

Около 22:50 мск Текслер сообщил, что версия прилета БПЛА по заводу не подтверждается. Он также уточнил, что, по предварительной информации от предприятия, в результате взрыва погибло четыре человека, еще несколько пострадало.

До этого «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей сообщали, что они видели вспышку в небе, после которой прозвучали громкие взрывы, а затем в городе раздались звуки сирены. По словам очевидцев, один «звук взрыва» они слышали возле Челябинского тракторного завода, и он якобы был такой силы, что «задрожал дом».