В лесах Тайваня обнаружен паук, который приманивает жертв с помощью светлячков, попавших в его паутину. Хищник не убивает светлячков, а оставляет живыми и даже приходит проверять их состояние, говорится в статье, опубликованной в журнале Journal of Animal Ecology.

Тропический паук Psechrus clavis охотится на ночных насекомых. Ранее ученые обратили внимание на высокую отражательную способность его паутины, которая даже при слабом освещении привлекает любопытных насекомых. Теперь же биологи из Дунхайского университета (Тайвань) обратили внимание на другую особенность пауков, связанную с ночным образом жизни. Ученые заметили, что, если попавших в паутину мотыльков и других насекомых пауки моментально пожирают, то светлячков Diaphanes lampyroides оставляют живыми для привлечения других насекомых. Более того, в течение примерно часа пауки даже возвращаются к светящемуся насекомому, чтобы проверить его состояние.

Озадаченные этим поведением, ученые решили провести полевой эксперимент. С помощью спектрометра они измерили спектр излучаемого светлячками света, подобрали необходимые по свойствам светодиоды, и поместили их в паутину, имитируя попадание светящейся жертвы. При этом аналогичные паутины без светлячков и других насекомых они оставляли в качестве контрольной группы. Наблюдение велось с помощью видеокамеры, всего было отснято 197 часов наблюдений.

Анализ показал, что в паутину со светодиодами попадало в три раза больше насекомых, чем в пустую паутину, при этом именно жуков-светлячков в паутину попадало в десять раз больше.

Эксперимент доказал, что удержание светлячков в паутине в качестве приманки является стратегией охоты, которая увеличивает ее эффективность. Ученые заметили также, что в паутину чаще попадаются именно самцы, ошибочно привлеченные светом других насекомых.

«Наши выводы указывают на ранее не описанные взаимодействия, при которых сигналы светлячков, нацеленные на сексуальную коммуникацию, используются с выгодой пауками», — считают авторы работы.

По мнению биологов, пауки в ходе эволюции освоили эту стратегию, которая помогла им не «вкладываться» в развитие собственной биолюминсценци, аналогичной той, что имеют другие сидящие в засаде хищники, например — рыба-удильщик.