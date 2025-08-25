На малом танкере «Онемен» в 100 км от Анадыря произошел взрыв, сообщил «Анадырьморпорт» в телеграм-канале. В результате ЧП есть пострадавшие.

«Сегодня, 25 августа, на малом танкере «Онемен» АО «Анадырьморпорт», в 110 км от Анадыря, произошел хлопок паров горючей жидкости без последующего горения», — говорится в тексте официального сообщения.

В результате произошедшего получили травмы один член экипажа и капитан. Они были оперативно госпитализированы с помощью авиации в Чукотскую окружную больницу, расположенную в Анадыре. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

«Капитан и матрос в реанимации, состояние тяжелое», — приводит слова источника в региональных правоохранительных органах РИА Новости.

В Анадырском морском порту отметили, что в результате инцидента герметичность судна не была нарушена и разлива топлива зафиксировано не было. Танкер буксируется в Анадырь.

«Магаданской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания и трудового законодательства, также контролируется ход расследования уголовного дела по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ)», — говорится в заявлении Дальневосточной транспортной прокуратуры..

Инцидент произошел около 10:00 по местному времени, когда танкер следовал из села Краснено в Анадырь. В прокуратуре предварительно подтвердили, что взрыв произошел из-за паров горюче-смазочных материалов, без последующего разлива топлива.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что взрыв произошел, когда танкер возвращался из поселка Усть-Белая после разгрузки топлива. В настоящий момент определяется сумма нанесенного ущерба.

В департаменте здравоохранения Чукотского автономного округа сообщили, что один из пострадавших был прооперирован, а другой находится в состоянии средней степени тяжести.