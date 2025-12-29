Все районы Абхазии остались без света — причиной послужило аварийное отключение на воздушных линиях «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара», передает министерство энергетики страны.

В ведомстве объявили об отключении электричества в 12:11. Менее чем через час его подачу восстановили в Сухуме и Гудауте, пишет RT со ссылкой на абхазское Минэнерго. На месте происшествия работают ремонтные бригады.

Утром 29 декабря министерство энергетики Абхазии уже сообщало о частичном отключении света из-за непогоды. Аварийные службы завершили ремонтные работы и восстановили энергоснабжение в 9:44, после чего случился очередной коллапс.

Из-за непогоды жители Абхазии столкнулись не только с проблемами в подаче света, но и с задержкой поездов. Так, электропоезд «Диоскурия» приехал в Сухум после более чем трехчасовой задержки в районе Гудауты. В РЖД отметили, что опоздание связано со снегопадом и отсутствием напряжения в контактной сети.

Также на станции Гагра «застрял» поезд «Москва — Сухум». Он не может продолжить следование из-за снегопада и падения деревьев на контактную сеть. Службы Абхазской железной дороги (АЖД) работают над устранением последствий стихии с ночи. Пассажиры будут доставлены до пункта назначения автотранспортом.

«Движение поездов планируется возобновить после полного восстановления стабильного энергоснабжения», — пояснили в представители АЖД.

О резком ухудшении погоды в Абхазии предупреждало местное МЧС. Ведомство рекомендовало автомобилистам воздержаться от поездок в направлениях Черной речки, села Мюссера и Гудаутского района из-за сильного снегопада.