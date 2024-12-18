Вот уже два месяца, как в Абхазии начались веерные отключения электричества. Люди, наученные горьким опытом предыдущих зим, морально были готовы к этой ситуации. Но в какой-то момент все вышло из-под контроля до такой степени, что теперь свет дают днем всего на три часа, а если быть точнее — два раза по полтора часа в течение дня. Корреспондент RTVI рассказывает, как дефицит электроэнергии влияет на повседневную жизнь и делится собственным опытом.

Свет по расписанию

Человека XXI века такая информация может повергнуть в шок, но только не граждан Абхазии, которые пребывают в шоке ровно пару секунд, а после лихорадочно начинают думать, как же справиться с этой ситуацией с минимальными потерями для себя и своих семей. Под потерями подразумеваются базовые потребности — проснуться в теплой комнате, собраться на работу, в школу и детские сады со светом, умыться водой из-под крана и надеть чистые, выглаженные вещи. Увы, это удается не всем, но большинство из живущих здесь с легкостью могут преподавать уроки выживания в любых условиях.

Еще несколько дней назад утро в моей семье начиналось радостно. По графику район, в котором я проживаю, оставался без света с 9.20, то есть, когда взрослые уже были на работе, а дети в школе. Но в школе, в которую ходит мой ребенок, подача света начиналась в 9.20 утра, а уроки — в 9.00, следовательно, мой ребенок относился к числу везунчиков, который «попадал на свет» и дома и в школе, за исключением первых 20 минут урока.

Из плюсов — наш дом оснащен теплыми полами, а общей отопительной системы в стране нет с послевоенных времен (отечественная война в Абхазии 1992-1993 гг). За короткие четверть часа прогретые за ночь косточки не успевали остыть, и к моменту, когда уроки заканчивались, без света класс моего ребенка оставался всего лишь полчаса. Далее мы отправлялись на частные занятия, и снова удача! Свет ребенку удавалось застать и там. Во всей этой ситуации спасает то, что подача электроэнергии в стране осуществляется по разным графикам.

Однако в последние несколько дней ситуация усугубилась. Денег на оплату перетока электроэнергии из России в казне не осталось, и в это же время на крупнейшей на Кавказе Ингурской ГЭС (Джварское водохранилище) до критической отметки дошел уровень воды. Критической настолько, что теперь граждане Абхазии свет видят разве что днем из окна, но никак не у себя дома. Особо впечатлительные пытались впасть в депрессию, однако уже через пару часов были вынуждены вернуться в реальный мир, чтобы выстроить план выживания своей семьи, ориентируясь на персональный график подачи электроэнергии.

Из-за всей этой ситуации власти приняли решение временно отменить занятия в школах и детских садах. Однако в школьных чатах поднялась волна негодования работающих родителей, которая заставила отозвать это решение уже через пару часов.

Вода

Итак, как же проходит день без света у среднестатистического жителя Абхазии. Лично моей семье сегодня повезло меньше. Проснулись мы в новом графике, и с 7 утра света уже не было. Я знала о новом расписании заблаговременно и вспомнила, что у меня дома имеется отличное ведерко, которое дождалось своего звездного часа. В этот момент было принято важное решение — наполнить его до краев уже ночью, не забыть купить ковш, которого у меня никогда не было из-за отсутствия необходимости в нем, и со спокойной душой отправиться спать.

Кстати, хочется поблагодарить причастных к тому, что с 21.00 и до 7.00 свет в Абхазии есть у всех. Тем, кто наблюдает за ситуацией извне, не совсем понятна такая логика, однако местные жители дружно сошлись на том, что такой расклад событий гораздо удобнее, чем если бы свет выключали в ночное время. Потому что ночью температура воздуха гораздо ниже, следовательно, у нас есть шанс уснуть и проснуться в тепле. Да и домашние дела очень даже удобно делать с 21.00, придя домой после работы.

Возвращаясь к теме воды — наполнить ведро с ночи моя персональная вынужденная мера, потому что коммуникации в моем доме устроены так, что без электричества подача воды не происходит. У многих холодная вода все равно продолжает поступать в дом, чего не скажешь о горячей, потому как ее мы получаем с помощью водонагревательных баков, которые каждая семья устанавливает у себя индивидуально, а такие приборы способны функционировать только при наличии электричества.

Хочется отметить, что моя забывчивость стоила утром немалого дискомфорта, потому что умываться пришлось покупной питьевой водой, с помощью маленького сотейника и фарфоровой кружки. Выходя из дома в 9.20, было немного досадно обнаружить включение электричества. Это значило, что и первые и вторые полтора часа дневной подачи света нас не будет дома. Возвращаться обратно после работы и бесконечных дополнительных занятий ребёнка в потемках конечно же не хотелось.Чтобы не терять зря время, пришлось отправиться в хозяйственный магазин и купить светодиодные лампы с аккумулятором. Они дают свет даже без электричества — их просто надо вкрутить в люстры. Конечно, такие лампы нужны всем, поэтому удалось купить лишь два спасительных прибора, стоимость которых тоже достаточно кусачая — 700 рублей за штуку.

Еда

Естественно, не у каждого есть возможность завтракать, обедать и ужинать всей семьей в кафе и ресторанах, в которых, кстати, в большинстве случаев свет есть без перебоя. Такие заведения, а также отели, больницы, салоны красоты и многие другие организации, в потемках не сидят благодаря генераторам электричества. Кстати, его можно приобрести и для личного пользования, если располагать достаточными средствами. Стоимость генератора зависит от его мощности и может составлять от десяти до полумиллиона рублей на маркетплейсах. В Абхазии в последние время купить его практически невозможно, товар стал дефицитным и распродан почти везде.

Многие семьи пользуются в своих домах газовыми плитами, которые позволяют приготовить еду в любое время, но и они есть далеко не у всех. Лично я не отношусь к таким практичным натурам, да и наличие газового баллона в доме нагоняет на меня страх. Именно поэтому моя плита работает от электричества, что сделало ее абсолютно бесполезной в последние дни. Питаться в ресторанах и кафе в течение всего дня оказалось слишком накладно и тут мне вспомнились туристические газовые плиты — компактные, дешевые и легкие в использовании. Цена вопроса оказалась тысяча рублей, доставка до Абхазии с российского интернет-магазина еще пару дней. Следовательно, я смогу наслаждаться домашними обедами со своей семьей, и не растратить к новому году весь бюджет на общепит.

Со стороны ситуация в Абхазии выглядит безнадежной и пугающей. Мои друзья из России каждый день присылают мне встревоженные смс и очень удивляются, когда я отвечаю на них со смехом и в слишком хорошем настроении. Кому-то, наверное, это может показаться истерикой, но что делать, если мы и правда не унываем! Новый график? Не беда. Пришлите нам часы подачи электричества, а мы уж как-нибудь придумаем, как с этим справиться. И даже тот факт, что начались проливные дожди, которые продлятся несколько дней, а температура воздуха ночью по прогнозу дойдет до минусовой, заставляет граждан Абхазии видеть плюсы и в этом. Все очень просто — чем больше продлятся ливни, тем быстрее наполнится водохранилище, отвечающее за подачу электричества, а значит сроки его подачи могут снова увеличиться.

Гаджеты и интернет

Еще один факт, который может удивить тех, кто живет за пределами Абхазии — посещаемость в школах и детских садах не снизилась нисколько. Родители понимают, что для детей гораздо пагубней оставаться дома, пусть и в тепле, ведь удержать их на месте и завладеть их вниманием надолго без привычных мультфильмов и гаджетов практически невозможно. А теперь представьте, как мало шансов замерзнуть у ребенка, который всю перемену активничает со своими друзьями в классе и в школьном дворе. Да и булочки в школьных столовых подаются исправно. За это спасибо кондитерам и пекарям, которые ради благого дела перестроили свои графики и приходят на работу на несколько часов раньше, чтобы дети не почувствовали дефицита в своих любимых лакомствах.

И все же радоваться нечему, когда вот-вот наступит Новый год, который хочется встретить с яркими гирляндами, фейерверками и вкусными веселыми застольями. Порой, ситуация усугубляется тем, что внеплановые отключения света и резкие скачки напряжения приводят к тому, что техника просто не выдерживает и перегорает. Материальный ущерб в таких случаях бьет не только по карману, но и по нервной системе. Самое неприятное, что жаловаться некому, и все расходы приходится брать на себя..

Лично я работаю вот уже четвертый год работаю на удаленном графике, и вся моя жизнь заключена в телефоне и компьютере, которым также необходим подзаряд. Но, сказать честно, еще ни разу со мной не случилось такого, чтобы какой-то из моих гаджетов разрядился в неподходящий момент. Думаю, почти у каждого активного пользователя имеются зарядные устройства, которые в любой момент смогут вернуть вашу батарею к жизни.

Досуг

Чтобы уж совсем не унывать и не падать духом, ничего не остается, как чаще ходить друг к другу в гости. Больше повезло тем, у кого больше знакомых получают свет в разное время. Тогда почти наверняка большую часть дня можно провести так, чтобы не сильно ощутить данную проблему. Вспоминая ковидный карантин, который случился несколько лет назад, в сухумском роддоме начинают шутить насчет того, как весело придется его работникам на будущий год.

Кстати, гостям страны повезло гораздо больше — как уже говорилось выше, отели и рестораны продолжают работу в штатном режиме. Местные жители также могут немного почувствовать себя отдыхающими и забронировать номер в каком-нибудь из отелей, чтобы принимать ванну в любое время суток и вспомнить, что такое жизнь без графика подачи электроэнергии, если, конечно, готовы за это хорошенько заплатить.

Еще одно из моих личных наблюдений — люди стали чаще обмениваться с книгами и снова начали их читать (видимо, пауэрбанки все-таки есть не у всех). Да и разговоры в темноте стали какими-то более душевными. Вспоминаются давно забытые случаи из жизни, и выясняешь что-то новое про близких людей. Так, например, я узнала, что мама и бабушка, которые отлично помнят войну 1992-1993 годов и сложные послевоенные времена, не воспринимают нынешнюю ситуацию как-то какой-то конец света. Да и что такое несколько часов без воды для женщин, которым 30 лет назад приходилось таскать на верхние этажи своих многоквартирных домов по 20 ведер с водой, делая бессчетное количество рейсов.

Конечно же, ситуация не могла не повлиять на виртуальные корзины в интернет-приложениях. Мы тут соревнуемся, у кого красивее и теплее новая дубленка, чей термос быстрее придет, кто нашел газовую горелку на самых выгодных условиях, и кто умудрился от скуки не потратить все деньги с карты мужа на опрометчивые покупки. Я же еще больше оценила свои беспроводные гаджеты, которые позволяют сохранять дом в чистоте и порядке даже без света, а в особенности роботы-пылесосы.

На днях у меня в голове родилась интересная мысль — создать зимний путеводитель по Сухуму. Туда можно было бы включить места, где можно отведать самые вкусные кофе и какао, где работают самые улыбчивые официанты, и конечно же места с самыми красивыми закатами, где солнце тонет прямо в море.

Сара Картман