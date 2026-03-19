Текущих запасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) может хватить еще на несколько недель интенсивных атак беспилотниками по территории России. Такое предположение сделал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, активность атак ВСУ при помощи дронов напрямую зависит от поставок от стран-партнеров. Так, когда Великобритания и Франция Киеву передавали Киеву новые партии беспилотников, удары по российским городам происходили чаще.

Накануне министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что в марте текущего года Лондон передал Киеву 3,5 тыс. беспилотных систем, 18 тыс. артиллерийских снарядов и 3 млн малокалиберных снарядов.

«Не будет поставок — удары пойдут на спад, продолжатся — нам придется уничтожать резервы ВСУ. Что касается текущих запасов, думаю, их хватит еще на несколько недель», — заключил Матвийчук.

В ночь на 19 марта российские ПВО перехватили и уничтожили 138 беспилотников, запущенных ВСУ: над Краснодарским краем — 40, над республикой Крым — 35, над Ставропольским краем — 28, над Курской областью — 8, над Ростовской областью — 2, над акваторией Азовского моря — 18, над акваторией Черного моря — 7.

Как сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев, в результате атаки погиб мужчина, находившийся в частном доме в СНТ. По предварительной информации, еще два человека получили травмы средней тяжести. Кроме того, из-за падения обломков дронов загорелись два жилых дома и одно промышленное здание, еще в нескольких квартирах выбило окна, восемь автомобилей получили повреждения.

17 марта секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, говоря об атаках ВСУ беспилотниками, заявил, что на данный момент ни один российский регион не может чувствовать себя в безопасности. Он подчеркнул, что темпы развития дронов украинской армии ставят под угрозу и города Урала, которые ранее были недосягаемы для ударов БПЛА.

Шойгу обратил внимание и на статистику воздушных ударов Украины по инфраструктуре России. Так, в 2025 году количество атак составило 23 тыс. — почти в четыре раза больше, чем в 2024 году (6,2 тыс.).