Силы ПВО и Черноморского флота сбили над Севастополем 27 дронов, один человек погиб и двое получили ранения, сообщил в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ», — сказано в сообщении главы города.

Развожаев отметил, что, согласно предварительной информации, пострадали два человека, у них травмы средней тяжести.

Губернатор со ссылкой на Спасательную службу Севастополя сообщает, что из-за падения обломков БПЛА загорелись два жилых дома и одно промышленное здание.

«На ул. Вакуленчука в нескольких жилых домах в квартирах повыбивало окна и осколками от сбитых БПЛА повредило 8 автомобилей», — пишет Развожаев.

По его словам, все службы продолжают свою работу.

В ночь на 13 марта Севастополь подвергся одной из самых длительных атак беспилотников — над городом сбили 53 дрона. Тогда пострадавших не было, несколько домов в разных районах получили повреждения. Во дворе многоквартирного дома в районе нижней Голландии загорелся гараж.