Российские средства ПВО сбили 53 беспилотника в небе над Севастополем в ночь на 13 марта. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время.

Пострадавших нет, несколько домов в разных районах получили повреждения. Во дворе многоквартирного дома в районе нижней Голландии загорелся гараж.

В районе Золотого пляжа от сбитого дрона загорелся участок леса на площади 1,5 тыс кв. м. В балке Бермана загорелась трава на одном из участков.

Всего за ночь над российскими регионами сбито 176 украинских БПЛА, сообщило Минобороны. Больше всего дронов — 80 — уничтожено над Крымом, 29 — над Адыгеей, 25 — над Краснодарским краем, 18 — над Азовским морем.

Губернатор Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил об уничтожении более 30 беспилотников в пригороде Майкопа. По его словам, пострадавших и разрушений нет. В Краснодаре обломки БПЛА упали на проезжую часть в Юбилейном микрорайоне, пострадавших и повреждений также нет, написал в своем канале мэр города Евгений Наумов.

В Ставропольском крае беспилотники были нацелены на промзону Невинномысска, сообщил губернатор Владимир Владимиров. По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили в регионе три дрона.