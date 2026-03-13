Силы ПВО отражают атаку дронов на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае, сообщил в телеграм-канале губернатор Владимир Владимиров.

«Есть сбития в окрестностях города. Не приближайтесь к обломкам БПЛА», — пишет Владимиров.

Он также напомнил, что за публикацию кадров пролетов дронов и работы ПВО предусмотрена административная ответственность.

По словам Владимирова, в Ставрополе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

В регионе в 2:48 мск была объявлена беспилотная опасность. До этого она объявлялась 8 марта и длилась около 15 часов. Тогда губернатор не сообщал о сбитых БПЛА и повреждениях.

Об атаке в ночь на 13 марта сообщал также губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, силы ПВЛА сбили три воздушных цели.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз», — говорится в его сообщении.