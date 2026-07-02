Бюро экономической безопасности Украины начало проверку деятельности Марии Арефьевой, более известной как Мария Тихая, по подозрению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Об этом в своих социальных сетях сообщил депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Железняк. По его словам, ранее он направил в БЭБ заявление в отношении Тихой.

Сообщение о проверке появилось вскоре после публичных заявлений Марии Тихой, в которых она рассказала как предоставляла извращенные интимные услуги действующему министру Украины и ряду высокопоставленных чиновников. Она также утверждала, что за подобные услуги ей предлагали до 100 тыс. долларов. В интервью Тихая сказала: «Вот так вот они развлекаются, пускай все знают».

Кроме того, Тихая, называющая себя тарологом, рассказла: «Мне было прикольно издеваться над ним за то, что воровал у народа». Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своих социальных сетях намекнул, что речь может идти о министре обороны Михаиле Федорове. Сам Федоров не комментировал это скандальное заявление.

Кто такая Мария Тихая

Тихая (настоящее имя — Мария Арефьева) — украинский таролог и участница телешоу «Битва экстрасенсов». Широкую известность получила после выхода в финал 21-го сезона украинской версии проекта. Тихая позиционирует себя как «наследственная ведьма» и некромант, утверждая, что занимается эзотерическими практиками, включая гадание на картах Таро и проведение магических ритуалов. Занималась продажей оберегов от мобилизации.