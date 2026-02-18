В городе Коломыя Ивано-Франковской области Украины прогремел взрыв в территориальном центре комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Об этом сообщила в соцсети региональная прокуратура.

По данным силовых ведомств, взрыв произошел в ночь на среду, 18 февраля, в 1:15 по местному времени (2:15 мск). Пострадавших не было, однако зданию причинен ущерб — взрывной волной выбило стекла и в одном помещении вместе с оконной рамой оказалась вырвана часть кирпичной стены.

Начато расследование по статье о теракте, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258 УК Украины). Выяснением обстоятельств взрыва занимаются прокуратура, Служба безопасности Украины (СБУ) и полиция.

С ночи местные жители писали в соцсетях, что слышали громкий взрыв в районе ТЦК, передает «РБК — Украина». Сообщалось, что повреждены не только окна, но и конструкции внутри кабинетов.

Прокуратура опубликовала два фото, на которых видны последствия взрыва. Телеграм-каналы также публикуют видео с камеры наблюдения, на которое попали убегавшие с места вероятные подрывники.

С начала февраля в разных городах Украины было совершено несколько нападений на ТЦК и их сотрудников. Чаще всего инциденты происходили во время оповещения жителей по мобилизации. На Украине мероприятия прозвали «бусификацией» — когда людей задерживают на улицах и заталкивают в автобусы.

К одному из таких случаев оказался причастен футболист украинского клуба «Колос-2» Даниил Колесник. 17 февраля он опубликовал на своей странице в соцсети видео того, как наносит удар в лицо мужчине в военной форме. Впоследствии он удалил запись и закрыл доступ к своему аккаунту, но ролик успели распространить.

По одной из версий в соцсетях, Колесник якобы пытался защитить многодетного отца, которого затаскивали в машину, чтобы отвезти в ТЦК. В полиции сообщили, что еще выясняют обстоятельства, но готовятся предъявить задержанному подозрение в нападении на военного. «Колос-2» немедленно уволил форварда и извинился за его «позорное поведение».

В Виннице и Львове 1 и 5 февраля мужчина и женщина устроили стрельбу по группе оповещения ТЦК, никто не пострадал. Также 5 февраля в Одессе мужчина в ответ на требование предъявить военно-учетные данные распылил слезоточивый газ в сторону сотрудников военкомата и ранил одного из них ножом.

В Ровно 6 февраля неизвестные блокировали военный автомобиль с мужчинами, которых принудительно везли на медкомиссию, и напали на сотрудников ТЦК. В результате мужчины сбежали из автомобиля и скрылись.