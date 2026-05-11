Украинское руководство планирует реформировать систему мобилизации, изменив условия заключения контрактов, увольнения со службы и систему вознаграждений за выполнение боевых задач. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе президента, Генштабе и Министерстве обороны страны.

По словам собеседника издания в офисе президента Украины Владимира Зеленского, сейчас у властей нет консенсуса по срокам службы. В украинском Генштабе выступают против этой идеи, так как, по мнению военного руководства, это приведет к снижению укомплектованности Вооруженных сил в случае масштабной демобилизации, сказал он.

Как следует из текущего проекта реформы, в будущем планируется ввести контрактный подход к демобилизации по трем категориям: для действующих военных на боевых должностях срок службы составит 10 месяцев, для новобранцев-претендентов — 14 месяцев, для прочих — 2 года.

По словам чиновника, знакомого с деталями предложений по реформе, контрактники получат право самостоятельно выбирать как боевые, так и тыловые должности, а возможность не подписывать контракт сохранится.

По данным издания, мобилизованные получат возможность заключать контракт с гарантированной демобилизацией и отсрочкой до следующего призыва на службу, а для контрактников будет предусмотрено перезаключение договоров. При этом предыдущий срок службы не будет учитываться при заключении нового контракта, однако будет влиять на индивидуальный период отсрочки.

Также планируется увеличить максимальную зарплату военнослужащих в тылу с 20 до 30 тыс. гривен (с 33,9 до 50,8 тыс. рублей), заработная плата командиров разных уровней будет повышена в два раза, а заключившим «боевые» контракты будут платить «значительно больше».

Источник, участвующий в разработке реформы, уточнил, что в настоящий момент обсуждается введение системы вознаграждений за риск по системе «10-20-40»: 10 тыс. за пребывание на позиции, 20 тыс. — за ударно-поисковые действия и 40 тыс. — за активные наступательные действия.

Собеседники издания в парламенте также рассказали о планах трансформировать ТЦК в «Офисы резерва+», в состав которых войдут подразделения — офисы комплектования и офисы сопровождения. Сообщается, что офисы комплектования будут отвечать за учет военнообязанных, планирование мобилизационных мероприятий, рекрутинг и оформление на службу. Отдельные помещения будут оборудованы для размещения добровольцев и доставленных правоохранительными органами военнообязанных.

Офисы сопровождения, в свою очередь, будут выполнять такие социальные функции, как оформление компенсаций раненым военным, единовременных выплат семьям погибших, организация похорон и так далее.

Сроки начала реформы ЕЦК пока не определены, в то время как работу над предложениями по реформе контрактной службы планируют завершить к концу мая, пишет издание. Уточняется также, что перечисленные инициативы в настоящий момент не отражены ни в проектах законов, ни в постановлениях правительства.