На Украине 28 января при невыясненных обстоятельствах убит полковник ВСУ Алексей Филиппенков. Об этом сообщили ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Украинский офицер, по словам источника агентств, родился в 1980 году. Он занимал должность начальника учебно-научного испытательного полигона высокотехнологичного вооружения Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

До назначения на испытательный полигон Филиппенков был заместителем начальника факультета противовоздушной обороны Харьковского университета воздушных сил.

О его гибели также пишет телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск России «Север». Украинская сторона эту информацию не комментировала.

Источники агентств также отметили, что в последнее время участились случаи смерти офицеров ВСУ, занятых в программах создания новых типов вооружений.

В октябре 2025 года ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщил, что в «ходе неких испытаний» скончался украинский ученый-радиофизик, капитан Владимир Ракша, который был «ведущим специалистом Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники ВСУ». По неподтвержденной информации, смерть наступила в результате сердечного приступа.