В соцсетях распространилось видео кражи бутылок вина после стрельбы в отеле Washington Hilton, где вечером 25 апреля проходил торжественный ужин с участием журналистов Белого дома.

«Пока толпы репортеров и других гостей покидали зал отеля Washington Hilton, неизвестная блондинка в роскошной черной меховой шубе направилась прямиком к столику, чтобы запастись выпивкой», — пишет The New York Post.

Издание отмечает, что стрельба произошла в начале мероприятия, во время подачи салатов, так что на столах осталось много бутылок вина. При этом до конца не ясно, была ли девушка на видео журналисткой или какой-то другой гостьей.

После появления записи в интернете пользователи сети разделились на два «лагеря»: одни критиковали девушку за кражу алкоголя, ведь вечер мог закончиться трагедией, а другие не видели в этом ничего криминального, учитывая, что гости заплатили около $350 за место.

Другим завирусившимся роликом стала запись, на которой агент Creative Artists Agency Майкл Гланц спокойно ел салат с бурратой, пока другие гости ужина прятались от выстрелов.

Сам Гланц объяснил, что, во-первых, у него болит спина, а во-вторых, он помешан на гигиене.

«Ни за что на свете я не стал бы ложиться в своем новом смокинге на грязный пол в отеле Hilton», — сказал Майкл Гланц.