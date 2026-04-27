В соцсетях распространилось видео кражи бутылок вина после стрельбы в отеле Washington Hilton, где вечером 25 апреля проходил торжественный ужин с участием журналистов Белого дома.
«Пока толпы репортеров и других гостей покидали зал отеля Washington Hilton, неизвестная блондинка в роскошной черной меховой шубе направилась прямиком к столику, чтобы запастись выпивкой», — пишет The New York Post.
Издание отмечает, что стрельба произошла в начале мероприятия, во время подачи салатов, так что на столах осталось много бутылок вина. При этом до конца не ясно, была ли девушка на видео журналисткой или какой-то другой гостьей.
После появления записи в интернете пользователи сети разделились на два «лагеря»: одни критиковали девушку за кражу алкоголя, ведь вечер мог закончиться трагедией, а другие не видели в этом ничего криминального, учитывая, что гости заплатили около $350 за место.
Другим завирусившимся роликом стала запись, на которой агент Creative Artists Agency Майкл Гланц спокойно ел салат с бурратой, пока другие гости ужина прятались от выстрелов.
Сам Гланц объяснил, что, во-первых, у него болит спина, а во-вторых, он помешан на гигиене.
«Ни за что на свете я не стал бы ложиться в своем новом смокинге на грязный пол в отеле Hilton», — сказал Майкл Гланц.
25 апреля в отеле Washington Hilton проходил торжественный ужин с участием журналистов Белого дома, президента США Дональда Трампа, его жены Мелании, вице-президента Джей Ди Вэнса и других сотрудников администрации. В этот момент в отель ворвался мужчина и открыл стрельбу, в результате чего был ранен агент Секретной службы. Стрелка задержали, опознав его как 31-летнего учителя из Калифорнии Коула Томаса Аллена.