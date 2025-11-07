Свердловский областной суд признал 20-летнюю Анастасию Яшенкову виновной в убийстве дочери (ст.105 ч.2 п.в УК «убийство малолетнего») и приговорил ее к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщает Инфо24 со ссылкой региональное управление Следственного комитета (СК).

Мертвое тело новорожденной девочки обнаружили 25 июня 2025 года в одной из квартир в Еланском военном городке Свердловской области. В тот же день сотрудники ДПС ОВД Пышминского района задержали мать погибшего ребенка, Анастасию Яшенкову.

Следствие утверждает, что девушка ухаживала за ребенком, находясь одна дома. В один момент девочка начала вести себя неспокойно и сильно плакать, что вывело Яшенкову из себя — она прижала дочь к себе, перекрыв ей нос и рот. В результате девочка задохнулась и умерла от асфиксии.

Испугавшись, девушка покинула квартиру и поехала к могиле матери в Пышминском районе. На кладбище она провела около часа, после чего направилась к автовокзалу, где написала мужу и рассказала о произошедшем, добавив, что якобы случайно уронила девочку.

«Она написала мне: “Я бросила малышку на диван, она больше не дышит. Прости меня, я ужасная мать, прощай. Я не смогу с этим жить”. Я все бросил и побежал домой. Я забегаю домой, никого не было. Дочка лежала в кроватке. Она была уже холодная. Я в панике начал звонить всем. Потом набрал в полицию и следственный комитет», — рассказал изданию 66.ru Даниил Яшенков.

Анонимный собеседник URA.ru сообщил, что супруг убедил девушку оставаться на вокзале и дождаться полицейских.

В ходе следствия Яшенкова настаивала на том, что уронила дочь, и не помнит, как все произошло. По словам ее адвоката, «девочка действительно была в шоке», добавив, что и сама беременность протекала с определенными осложнениями.

«Считаю, что выводы делать рано, дождемся установления всех обстоятельств. [Анастасия] помнит только то, как у нее разжались руки. почему она допустила, что ребенок упал из рук, она сама не знает», — рассказала URA.ru Светлана Казанцева.

В октябре в СК по Свердловской области сообщили, что причиной смерти является не черепно-мозговая травма, а удушение. Позднее и сама Яшенкова подтвердила, что случайно задушила девочку. По словам матери, она прижала дочь к себе, чтобы она не плакала.

«Из-за моих действий погибла дочь. У меня не было умысла убивать ее», — рассказала она в суде.

По словам помощника руководителя СК по региону Максима Чалкова, Яшенкова полностью осознавала, что она делает, поэтому «принудительные меры медицинского характера ей не требуются». Девушку приговорили к девяти годам колонии.

3 ноября в одной из квартир Челябинской области обнаружили труп зарезанной пятилетней девочки. Спрятанное в диване тело нашел арендодатель, который пришел проверять жилье после того, как съехали жильцы.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что в убийстве подозревают 43-летнюю женщину, которая снимала квартиру вместе с ребенком. 2 ноября она рассказала, что хочет съехать, а уже на следующий день хозяйка нашла труп ребенка с колото-резаными ранами.

Собеседник издания допустил, что тело могло лежать там около десяти дней. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего).