В Челябинске в одной из квартир нашли труп зарезанной пятилетней девочки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. Тело было спрятано в диване, его обнаружил арендодатель, который пришел проверить жилье после того, как съехали квартиранты.

Инцидент произошел 3 ноября в одном из домов на улице 250-летия Челябинска. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (пункт «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, квартиру снимала 43-летняя женщина с ребенком.

РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, пишет, что подозреваемая сообщила о решении съехать 2 ноября. На следующий день тело ребенка с колото-резаными ранами обнаружила уборщица, а после хозяин жилья. По данным собеседника агентства, предположительно, труп пролежал в квартире «дней 10».

Источник RT отмечает, что несмотря на запах, в квартире было чисто и убрано. По информации телеканала, арендодатель квартиры не замечал ничего подозрительного за женщиной. Соседи, в свою очередь, охарактеризовали ее как «обычную маму с ребенком». RT не исключил, что она может скрываться в Башкирии, откуда она и родом.

74.RU уточняет, что подозреваемая снимала квартиру около месяца и работала мастером маникюра. Близких родственников у нее не было — мать умерла более 20 лет назад, отец ушел в другую семью. Другая родня осталась в Учалах (Башкирия).

«Она отдалилась ото всех как-то. Мне сказала, что не хочет больше общаться», — рассказала изданию ее двоюродная сестра.

Chel.aif приводит сообщения из общедомового чата. По словам соседей, труп девочки завернули в полиэтилен и спрятали в раскладном диване, после чего на восьмом этаже «стоял ужасный запах».

«Муж беседовал с полицией, сказал, что девочка пяти лет… расчленили», — написала женщина.

Соседи заявили, что к подозреваемой гости не приходили, криков и шума из квартиры также никто не слышал.

«Моя мама с полицией разговаривала, живет на восьмом этаже. Ничего не слышала до этого. И даже никогда не видела соседей из этой квартиры. А сегодня увидела, что дверь взломана, полиция стоит, и куча мешков с мусором на входе в квартиру», — говорит жительница.

«Я с ними в лифте ехала. С этой женщиной и девочкой. Совершенно спокойная», — пишет другая.

Мать погибшей девочки объявили в розыск.

Ранее в Барнауле 17-летняя девушка тайно родила и убила своего ребенка. По версии следствия, подросток испугалась реакции родителей и нанесла своему новорожденному несколько ударов, предположительно, ножом, в шею и грудь. После того, как тот умер, она завернула тело ребенка в полиэтиленовый пакет и вынесла его на улицу. В результате было возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемую задержали.