В Екатеринбурге при участии РПЦ установили мемориальную доску последнему обер-прокурору Синода Российской империи Антону Карташеву. Местные историки сочли его героизацию неуместной, поскольку он приветствовал нападение Гитлера на СССР и надеялся на уничтожение советской промышленности атомными бомбами, пишет «Сигнал. Урал».

Табличку повесили 5 февраля на фасаде Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), приурочив это к 150-летию со дня рождения Карташева. В открытии участвовали представители Екатеринбургской епархии во главе с митрополитом Евгением.

На сайте епархии поясняется, что в здании УрГЭУ когда-то располагалось Екатеринбургское духовное училище, где учился Карташев.

«Он был хорошим человеком, стал замечательным преподавателем, историком, писателем. Его жизнь пришлась на очень непростые переломные годы нашей страны. Времена менялись, а человек оставался. Он учился здесь, а теперь мы говорим, что прославил наш город, прославил вуз, в котором провел столько лет», — сказал на церемонии митрополит Евгений.

И.о. ректора УрГЭУ Яков Силин, выступая на открытии мемориала, отметил «сложный жизненный путь» Карташева и заявил о важности восстановления памяти для страны и церкви, говорится в публикации епархии.

«Несмотря на вынужденный отъезд из России, историк оставался глубоко верующим человеком и сохранял преданность русской культуре», — сказано в тексте.

Однако после открытия доски екатеринбургские историки Алексей Гончаров и Андрей Ермоленко опубликовали выдержки из писем, которые писал Карташев, живший в эмиграции в Европе с 1919 года. Так, после нападения Германии на Советский Союз он назвал 22 июня 1941 года «знаменательным днем».

«Какой вышел знаменательный день этого воскресения. Это ведь был “день всех святых, в русской земле просиявших”. Бессознательно “язычник” Гитлер в этот день пошел на освобождение святой Руси… Свершилось великое и почти невероятное! Наконец-то пришел капут Совдепии… Но другого пути, кроме хирургического, не осталось», — писал он публицисту и писателю Ивану Шмелеву 25 июня 1941 года.

После победы СССР в Великой Отечественной войне, в одном из писем 1948 года, Карташев рассуждал о неизбежности новой «атомной» войны «в эти два-три года», к которой, по его словам, «вынудит, конечно, Совдепия». Он высказывал уверенность, что Москва потерпит в ней сокрушительное поражение, что в будущем советское руководство будут судить в Нюрнберге вместе с патриархом Алексием I, который встречался с Иосифом Сталиным в Кремле, и что они будут приговорены к повешению.

«Сигнал. Урал» пишет, что обратился в пресс-службу УрГЭУ за комментарием, но там «услышав вопрос, бросили трубку». Изданию 66.RU в университете сообщили, что идея установки мемориальной доски принадлежала церкви, и посоветовали обратиться в Екатеринбургскую епархию. В пресс-службе епархии потребовали редакционный запрос, который портал направил, но ответа на момент публикации этой статьи еще не получил.

Антон Владимирович Карташев родился в 1875 году в Верхне-Кыштымском заводе Екатеринбургского уезда, окончил Екатеринбургское духовное училище, Пермскую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию. Был богословом, историком русской церкви, государственным деятелем. Во Временном правительстве был первым министром вероисповеданий.

В октябре 1917 года Карташева арестовали вместе с другими министрами Временного правительства, находился в заключении в Петропавловской крепости и отказался выйти на свободу под подписку о невыезде, пока не отпустят всех его арестованных коллег.

В 1919 году выехал из России сначала в Эстонию, затем во Францию. Принадлежал к числу самых непримиримых белоэмигрантов, провозгласивших отказ от всякого сотрудничества с новым советским правительством и любыми его представителями за рубежом.

Антон Карташев умер на Лазурном берегу Франции в 1960 году в возрасте 85 лет. Похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем.