В Кушве Свердловской области из-за аварии на котельной без отопления и горячей воды остались почти 11 тыс. человек, включая почти 1,6 тыс. детей, сообщили в ГУ МЧС по региону. Позднее власти объявили, что прорыв устранен, а работа котельной восстановлена.

Как рассказали в МЧС, в 7:55 (5:55 мск) котельная «Рудничная» экстренно прекратила работу из-за падения давления воды на обратном трубопроводе. В результате без тепла остались 189 многоквартирных домов, где живут 9760 человек (из них 1324 ребенка), и 104 частных дома с 1230 жителями (из них 270 детей).

«Всего: 10 990 человек, из них 1594 детей», — заявили в ведомстве.

Также отопление отключилось в 16 социально значимых объектах — детских садах, школах и центральной районной больнице, где находятся 20 маломобильных пациентов.

Глава Кушвы Михаил Слепухин заявил, что авария произошла из-за прорыва теплотрассы между жилыми домами в одном из районов города. По его словам, управляющие компании получили указание слить теплоноситель из внутренних систем зданий, чтобы избежать дополнительных ЧП.

В МЧС отметили, что подготовили пункт временного размещения в спортивной школе «Синегорец» в поселке Баранчинский, рассчитанный на 290 человек. На место направили двух спасателей и одну единицу техники для контроля ситуации. К 9:05 (7:05 мск) сотрудники ведомства начали заполнение аккумуляторных баков котельной, планируя запустить отопительные котлы к полудню.

По мере устранения аварии Слепухин регулярно информировал жителей о ходе работ. Он сообщил, что специалисты управляющих компаний следят за температурой в домах, которая пока остается в пределах нормы.

К 12:00 (10:00 мск) два котла котельной «Рудничная» уже заработали, добавил глава Кушвы. По словам Слепухина, ремонт теплотрассы продолжается, но основная проблема была решена.

В департаменте информполитики Свердловской области подтвердили, что специалисты локализовали порыв и восстановили циркуляцию теплоносителя.

«В котельной “Рудничная” в городе Кушва запущены три котла, они работают в штатном режиме. Отопление в квартиры жителей многоквартирных и частных домов, организаций поступает стабильно, температура воды в системе отопления поднимается до нормативных значений», — рассказали в ведомстве.

В департаменте уточнили, что на месте аварии работают десять специалистов муниципального предприятия «Теплодом» и три единицы техники.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Кушве держалась на отметке минус 16 градусов.