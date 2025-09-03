В поселке Верх-Нейвинский Свердловской области толпа подростков на питбайках избила детского тренера на глазах у воспитанников. Жертвой нападения стал мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Александр Пятыгин, сообщает Инфо24.

Инцидент произошел 1 сентября на лыжной базе, трассы которой прилегают к поселковой «Тропе здоровья». Группа подростков каталась по лесу на питбайках — рядом с тренирующимися детьми. Пятыгин сделал им замечание, но реакции не последовало. После этого он вытащил у одного из мотоциклов топливно-заборную трубу. Владельцы байков подумали, что техника сломана, и набросились на мужчину.

По словам воспитанников Пятыгина, у него зафиксировали множественные гематомы и поставили подозрение на перелом ребер. Тренер написал заявление в полицию.

Замначальника управления по физической культуре и спорту мэрии Екатеринбурга Иван Алыпов рассказал, что подростки «регулярно нарушают <…> идиллию» рядом с лыжной базой. По его словам, весной и летом они катаются на питбайках, а зимой — на снегоходах.

«Причем никто не спорит: лес большой и всем бы хватило места. Но развлечение не было бы столь «увлекательным» без зрителей, бесчисленных замечаний тренеров и гуляющих о безопасности, а еще лучше — пострадавших…», — написал Алыпов в своем телеграм-канале «Старший по спорту ЕКБ».

Он подчеркнул, что перед нападением на Пятыгина подростки догнали девочек, тренирующихся в лесу, и пригрозили, что их тренеру «хана». Затем они доехали до места, где Пятыгин ждал детей, окружили его, повалили на землю и «жестко избили на глаза у воспитанников». Происходящее нападавшие снимали на телефон.

Как отмечает Алыпов, избиение удалось остановить «благодаря поднятому шуму» и вмешательству подопечных. На место были вызваны правоохранители, проводятся опросы и сбор информации о произошедшем.

«У воспитанников заслуженного тренера шок, боязнь за здоровье Александра Ивановича [Пятыгина] и возвращения в свой «тренировочный» лес. Вот что бывает даже в большом лесу, когда развлечение подростков пронизаны цинизмом», — заявил Алыпов.

Ситуацию он называл «неприятной, но ожидаемой». По его мнению, «рано или поздно пострадали бы либо гуляющие, либо тренирующиеся на базе дети».

Александр Пятыгин подтвердил произошедшее в разговоре с E1.RU, но рассказывать свою версию конфликта отказался. Тренер указал, что «все запротоколировано в полиции».