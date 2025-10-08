Несколько предприятий Свердловской области ввели «упреждающий режим реагирования» на угрозу атаки БПЛА, который предусматривает эвакуацию сотрудников. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба департамента информационной политики региона.

На каждом производстве «утвержден собственный алгоритм действий для соответствующих ситуаций», говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что государственные учреждения Свердловской области «функционируют в обычном режиме». В то же время в регионе «возможно введение ограничений на работу мобильного интернета», сказано в заявлении.

По данным издания 66.RU, всего в Свердловской области эвакуировали три предприятия — Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), Машиностроительный завод имени М. И. Калинина и концерн «Калина».

Сотрудники УЗГА сообщили E1.RU, что завод экстренно эвакуировали «по звонку от начальника».

«Нам по телефонам звонили, даже не было общей тревоги, которая обычно включается. Тут нам сразу сказали: “Собирайтесь, сегодня вы уже не вернетесь”. Все ворота открылись, всех вывели», — поделился источник портала.

Другой собеседник рассказал, что всех сотрудников «развезли домой», не объяснив причины эвакуации.

По данным ЕАН, некоторые предприятия направили сотрудников в укрытия на два часа, после чего продолжили работать в прежнем режиме.

На фоне объявленной угрозы БПЛА в Свердловской области начались перебои с мобильным интернетом. Днем 8 октября местный сотовый оператор «Мотив» сообщил о получении предписания «ограничить предоставление услуг доступа в сеть интернет». В связи с этим доступ клиентов к мобильному интернету временно ограничен.

«„Мотив“ выполнил требования и временно ограничил предоставление услуг до дальнейших распоряжений. О возобновлении работы интернета сообщим дополнительно, следите за нашими новостями», — сообщили в пресс-службе оператора.