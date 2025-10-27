В городе Ревда (Свердловская область) водитель сбил пешеходов и врезался в здание, где находится продуктовый супермаркет. По данным издания «Ревдинский рабочий», в результате ДТП погибли двое детей. В региональном ГИБДД подтвердили эту информацию.

«Сегодня вечером в Ревде на улице Чехова произошло тяжкое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое детей-пешеходов», — заявили в ведомстве.

По предварительной информации, 37-летний водитель Lada не справился с управлением и врезался в группу из трех девочек, которые стояли на тротуаре в ожидании зеленого сигнала светофора перед регулируемым пешеходным переходом.

После этого машина врезалась в здание, отметили в ГИБДД.

«В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Третья пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь. Их личности в настоящий момент устанавливаются сотрудниками полиции», — уточнили правоохранители.

На месте происшествия работают инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа, проводится расследование.

По словам очевидцев, водитель был в нетрезвом состоянии. Кроме того, ситуацию под контроль взяла городская прокуратура.

Утром 24 октября автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе около школы. Пострадавший был доставлен в больницу, ситуацией заинтересовалась прокуратура. Издание «Ревда-инфо» сообщило, что 45-летний водитель Lada Granta рассказал инспекторам, что сбил ребенка, потому что не заметил его.