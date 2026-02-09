На поверхности Венеры впервые обнаружен провал, ведущий в глубокие пустоты — так называемая лавовая труба, длиной, возможно, до 45 километров. Его нашли на архивных радарных снимках, сделанных еще 35 лет назад американским зондом Magellan, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications. Автор открытия поделился с RTVI предположением, как много таких пещер есть на Венере.

Вулканическая активность — один из мощнейших процессов, которые формировали и продолжают формировать облик Земли. Однако следы вулканизма встречаются не только на нашей планете — такие геологические образования, как лавовые трубы, обнаружены на Луне и Марсе.

Ученые под руководством Лоренцо Бруццоне из Трентского университета в Италии впервые обнаружили аналогичное образование на поверхности Венеры, геология которой во многом была сформирована вулканическими процессами.

В 1990-92 году на борту аппарата NASA Magellan работал прибор RAS (Радар с синтезированной апертурой), который на частоте 2.385 гигаГерц посылал радиоимпульсы к поверхности и по задержке отражения строил рельеф местности.

Исследовав данные радара в районе горы Никты, ученые обратили внимание на несколько кратеров-колодцев, похожих на те, что найдены ранее на Луне и связаны с лавовыми трубами.

Ученых привлек один кратер (А) — отличающийся характером отраженных волн, на снимках он был явно асимметричен и имел «радиотень».

«Эта асимметрия идентична той, что наблюдалась в прошлых радарных исследованиях при наличии обрушенных потолков лавовых труб, и связана с подповерхностными пустотами, — говорится в исследовании. — Аномально высокое рассеяние (радиосигнала) может быть связано с потолком лавовой трубы и ее внутренней частью. Согласно такой интерпретации яма стала результатом обрушения части секции канала, открывшего доступ к пустотам».

Обработка данных позволила получить геометрические размеры провала — его ширина порядка 1 километра, ширина потолка 150 метров, а глубина открывшихся пустот достигает 375 метров. Пустота под «потолком» видна на 300 метров вбок, и не известно, как далеко труба продолжается далее.

Физические условия и параметры атмосферы на Венере предполагают образование крупных лавовых труб, и это подтверждается открытием — венерианская труба шире и глубже тех, что известны на Земле и Марсе, лишь одна, недавно обнаруженная на Луне, сравнима с нею по параметрам.

«Да, я ожидаю, что еще много других пещер подобно той, что мы обнаружили, может скрываться под поверхностью Венеры, но сейчас у нас нет достаточно данных, чтобы исследовать их. Следующие миссии, в частности EnVision с радаром подповерхностного зондирования, который будет слушать подземелья планеты, дадут нам возможность найти другие пещеры», — рассказал Бруццоне RTVI.

Имеющиеся данные позволили исследовать пещеру лишь рядом с провалом «крыши». Однако анализ морфологии окружающей поверхности и высоты поднятия рельефа говорят о том, что лавовая труба, в которую обнаружен провал, может иметь длину до 45 километров.