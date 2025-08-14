На военно-морской базе «Клайд» в Шотландии, известной как место хранения британского ядерного арсенала подводного базирования, произошел «серьезный ядерный инцидент», которому присвоена наивысшая категория опасности, пишет The Herald Scotland. Об этом стало известно из отчетов о событиях на ядерных объектах Минобороны.

В отчетах британского военного ведомства такие события ранжируются по четырем категориям опасности для окружающей среды — от наивысшей A до D. Наименее опасные события, не подходящие под эти обозначения, относят к общей категории «ниже шкалы». Минобороны ставит маркировку A, если есть «фактический радиоактивный выброс в окружающую среду или его вероятность очень высока».

Опубликованные отчеты показали, что в период с 1 января по 22 апреля этого года на базе «Клайд» произошел инцидент категории А. Минобороны не пояснило его характер и не ответило на просьбу издания о комментарии.

«Поэтому неизвестно, произошла ли утечка радиации в окружающую среду или же просто существовал высокий риск такой утечки», — говорится в статье.

Ранее британское военное ведомство признало, что морской залив Лох-Лонг, где расположен склад вооружений Королевских ВМС «Коулпорт», загрязнен радиоактивными отходами. Они попали в воду в результате того, что флот не смог обеспечить должное обслуживание сети из 1500 водопроводных труб на базе.

Военно-морская база «Клайд», которую в Шотландии называют по заливу Фаслейн в бухте Гэр-Лох, является местом базирования подводных лодок британского Королевского флота, включая ракетные крейсеры класса Vanguard, вооруженные ядерными ракетами Trident, а также атомные субмарины класса Astute. С 22 апреля 2024 года по ту же дату 2025 года в Фаслейне произошло пять инцидентов категории B, 29 инцидентов категории C и 71 инцидент категории D. Склад «Коулпорт» в соседнем фьорде, созданный еще во времена холодной войны, служит хранилищем и погрузочно-разгрузочным комплексом для британских сил ядерного сдерживания Trident. В «Коулпорте» не было ни одного инцидента категории А, но произошло 13 инцидентов категории С и 34 инцидента категории D.

Согласно документам, собранным Шотландским агентством по охране окружающей среды (Sepa), на момент утечки проектный срок службы почти половины компонентов на базе уже истек, ранее узнала The Guardian.

Sepa заявило, что утечка была вызвана «недостатками в обслуживании», что привело к выбросу «ненужных радиоактивных отходов» в виде небольшого количества трития, который используется в ядерных боеголовках.

Газета отмечает, что Sepa, которое является государственной структурой, а также Минобороны пытались сохранить информацию об утечке в тайне. Однако конфиденциальные отчеты и электронные письма оказались в распоряжении сайта расследований The Ferret, который поделился данными с The Guardian.

Документы предали огласке по распоряжению уполномоченного по вопросам информации Шотландии Дэвида Гамильтона. Он отверг аргументацию британских властей, что бумаги должны быть засекречены по соображениям национальной безопасности, и постановил, что раскрытие информации угрожает лишь репутации государственных структур, а не национальной безопасности.