Человечество превысило долгосрочный потенциал Земли, а дальнейший рост населения при нынешних моделях потребления усугубит экологические и социальные проблемы. Однако замедление роста населения и повышение осведомленности людей во всем мире все же дают надежду. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Environmental Research Letters.

К соответствующим выводам ученые под руководством профессора глобальной экологии Университета Флиндерса Кори Брэдшоу пришли, проанализировав данные о численности населения планеты за более чем 200 лет.

В ходе исследования они использовали модели экологического роста, сопоставили результаты по регионам и измерили, как демографические показатели исторически соотносились с изменениями климата, объемами выбросов и экологическим следом.

«Земля не справляется с тем, как мы используем ресурсы. Она не может удовлетворить даже сегодняшние потребности без серьезных изменений, а наши исследования показывают, что мы нагружаем планету сильнее, чем она может выдержать», — заявил Брэдшоу.

До 1950-х годов рост населения планеты ускорялся по мере увеличения численности людей: чем больше людей, тем больше инноваций, энергопотребления и технологического прогресса, который способствует дальнейшему росту. Однако в начале 1960-х годов эта тенденция сошла на нет, и темпы роста населения планеты начали снижаться, несмотря на то что численность продолжала расти.

«Этот сдвиг ознаменовал начало того, что мы называем “негативной демографической фазой”. Это означает, что увеличение численности населения больше не приводит к ускорению роста. Изучив этот этап, мы пришли к выводу, что к концу 2060-х или 2070-х годов численность населения Земли достигнет пика в диапазоне от 11,7 до 12,4 млрд человек, если нынешние тенденции сохранятся», — поясняет Брэдшоу.

По словам Брэдшоу, этот верхний предел опасен и до сих пор существовал только потому, что человечество полагалось на ископаемое топливо и истощало природные ресурсы быстрее, чем природа могла их восполнить.

«По-настоящему устойчивое население — это гораздо меньшая численность, близкая к той, которую мир поддерживал в середине XX века. По нашим расчетам, устойчивое глобальное население должно составлять около 2,5 млрд человек, если все будут жить в рамках экологических ограничений и при комфортном, экономически безопасном уровне жизни», — говорит он.

Огромный разрыв между этим устойчивым показателем и нынешним населением планеты, составляющим 8,3 миллиарда человек, по мнению исследователей, свидетельствует о масштабах глобального перепотребления. Этот перекос десятилетиями скрывался за чрезмерной зависимостью от ископаемого топлива, которое способствовало росту производства продуктов питания, энергоснабжения и промышленности, но в то же время ускоряло изменение климата и загрязнение окружающей среды.

Исследование выявило тесную связь между ростом населения и повышением глобальной температуры, увеличением экологического следа и ростом выбросов углекислого газа. При этом общая численность населения влияла на эти экологические показатели сильнее, чем потребление на душу населения.

«Если мы не предпримем серьезных изменений, нынешний путь человечества приведет к еще более глубоким кризисам. Системы жизнеобеспечения планеты уже испытывают нагрузку, и без кардинальных изменений в том, как мы используем энергию, землю и продукты питания, миллиарды людей столкнутся с растущей нестабильностью. Наше исследование показывает, что эти ограничения не являются теоретическими — они проявляются уже сейчас», — отметил Брэдшоу.

Авторы отмечают, что их работа не предсказывает внезапный коллапс, а дает реалистичную оценку долгосрочных факторов, влияющих на будущее человечества. Последствия превышения биоемкости Земли включают усиление климатических изменений, сокращение биоразнообразия, снижение продовольственной и водной безопасности, а также рост неравенства. По словам Брэдшоу, общество должно пересмотреть подход к использованию земли, воды, энергии и материалов.

«Меньшая численность населения и более низкий уровень потребления — это лучше и для людей, и для планеты. Окно возможностей для действий сужается, но значимых изменений все еще можно добиться, если страны будут работать сообща», — говорит ученый.

Исследователи надеются, что полученные результаты побудят правительства, организации и сообщества к долгосрочному планированию с учетом экологических ограничений Земли.

По словам Брэдшоу, от решений, которые человечество примет в ближайшие десятилетия, «будет зависеть благополучие будущих поколений и устойчивость природного мира, поддерживающего все живое».